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Рубрика: Происшествия

В Якутии из-за лесного пожара эвакуировали село

Текст: Александр Филимоненко

Лесной пожар возник в непосредственной близости от села Кылайы Усть-Алданского района Якутии, ночью из населенного пункта эвакуировали 90 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аккаунт районной администрации в Instagram.

Фото: Нина Слепцова/РИА Новости
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"Пожар был зарегистрирован в 25-ти километрах от села. После сильного ветра вчера пожар подошел к населенному пункту", - передала пресс-служба администрации района.

По ее данным, площадь возгорания составляет 300 гектаров. С огнем борются 111 человек и десять единиц техники. Возле села прокладывают минерализованную полосу, чтобы огонь не подошел вплотную к домам. МЧС отправило в Кылайы вертолет с водосливным устройством.

По данным оперштаба Якутии, за последние сутки ликвидировано восемь пожаров на площади 11,3 тысячи гектаров, локализовано 11 возгораний. Всего в регионе действует 171 природный пожар.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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