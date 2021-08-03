В Якутии село Кылайы с трех сторон окружил огонь

В Якутии лесной пожар вплотную подошел к селу Кылайы Тюляхского наслега Усть-Алданского района. С огнем, угрожающим селу сразу с трех сторон, сражаются более ста человек.

Горячо стало еще накануне. По словам главы сельской администрации Станислава Винокурова, пожар был верховым. Попытки пустить встречный отжиг оказались тщетны - мешал ветер. Тем не менее за ночь удалось проложить минерализованную полосу с северной и восточной сторон Кылайы. В превентивных целях из села были эвакуированы 104 человека. Пункты временного размещения организованы в соседних наслегах.

От райцентра Борогонцы Кылайы отделяют 135 километров, которые в межсезонье просто непроходимы - добраться к селу можно только по воздуху и по воде. Но на тушение пожара, площадь которого составляет не менее 300 гектаров, стянуты все имеющиеся в районе силы. А вчера на помощь огнеборцам вылетели два вертолета Ми-8 министерства обороны и МЧС, оборудованные водосливными устройствами...