В якутское село на борьбу с пожаром направили два вертолета

Лесной пожар вплотную подошел к селу Кылайы Тюляхского наслега Усть-Алданского района Якутии. На помощь сельчанам, сражающимся с огнем, направлены два вертолета, сообщил Telegram-канал оперштаба Якутии.

В Кылайы из села Борогонцы Усть-Алданского района вылетел Ми-8 Министерства обороны с водосливным устройством и мобилизованными гражданами на борту. Следом отправится аналогичный борт, принадлежащий МЧС.

Напомним, что ночью из села Кылайы в превентивных целях эвакуированы 104 человека, в том числе 62 ребенка. Пункты временного размещения организованы в соседних наслегах.

"Глава улуса Алексей Федотов работает на месте пожара. На тушение стянуты все имеющиеся в районе силы, в том числе водовозная техника, тракторы. Огонь тушат 111 человек", - уточнили в оперштабе.