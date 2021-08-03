В Приморье иностранцев начали прививать от COVID-19

В Приморском крае приступили к вакцинации иностранных граждан. Бесплатно сделать прививку могут те, кто застрахован в системе обязательного медицинского страхования, сообщается на сайте краевого правительства.

Иностранцы смогут привиться любой вакциной, имеющейся в крае.

"Регистрация сведений о проведенных прививках будет проводиться в том же порядке, что и при проведении вакцинации российских граждан", - прокомментировали в минздраве.

Граждане других стран, не имеющие медполиса, тоже могут вакцинироваться. Но за деньги - в соответствии с договором о предоставлении платных медицинских услуг или на основе договора добровольного медицинского страхования.

Сейчас в Приморье от COVID-19 вакцинированы 331 022 человека, завершили иммунизацию - 260 419 человек.