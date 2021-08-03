В Забайкалье при пожаре в больнице погибла женщина

В Центральной районной больнице Шелопугинского района Забайкальского края в ночь на 3 августа произошел пожар. Погибла одна из пациенток 1959 года рождения.

В региональном главке МЧС сообщили, что сотрудники больницы смогли оперативно эвакуировать 14 человек: пациентов и персонал медучреждения.

В пресс-службе министерства Забайкалья отметили, что возгорание произошло в палате на третьем этаже здания.

"Пострадала одна женщина. Спасти не удалось. По предварительным данным, пациентка с психиатрическим заболеванием спровоцировала пожар. По данному факту инициирована служебная проверка", - заявили представители ведомства РИА Новости.

На место ЧП выезжали сотрудники пожарно-спасательной части №40 села Шелопугино. С огнем боролись шесть человек и две единицы техники. Площадь возгорания составила два квадратных метра. На месте происшествия проходят оперативно-следственные мероприятия для установления обстоятельств случившегося.