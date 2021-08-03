Новости

Антонов: Госдеп вводит в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий РФ и США 07:00
В Забайкалье при пожаре в больнице погибла женщина 06:58
Норвежец Вархольм взял золото в беге на 400 метров с барьерами 06:56
Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады 06:47
Михамбо выиграла тройной прыжок на Олимпиаде в Токио 06:42
После холодного фронта в Москве похолодает на 5 градусов 06:40
Школы в Бразилии откроются после полутора лет карантина 06:15
Байдарочница Кэррингтон стала трехкратной олимпийской чемпионкой 06:07
В Росрезерве оценили качество тушенки из госфонда 06:00
Байдарочницы Степанова и Баранова не прошли в финал на Олимпиаде в Токио 05:36
Синоптик предупредил о торнадо в регионах Среднего Поволжья 04:45
Спесивцев стал седьмым в полуфинальном заезде на байдарке-одиночке 04:36
На Камчатке сняли с должности начальника полиции 04:06
Байдарочница Черниговская не вышла в финал на дистанции 200 м на ОИ-2020 03:59
Минфин США начал принимать чрезвычайные меры из-за проблем с госдолгом 03:50
МВФ выделил рекордные 650 млрд для восстановления мировой экономики 03:18
Десять стран могут отозвать решения о признании независимости Косово 02:56
Аргентинских подростков начнут вакцинировать от коронавируса 01:52
Турист из Москвы погиб в результате урагана в Тверской области 01:47
Астронавты на МКС в конце августа совершат выход в открытый космос 01:34
Псаки: Власти США не будут вводить локдаун из-за "дельта"-штамма 00:53
Боевики обстреляли из минометов позиции сирийской армии 00:44
Сторонники Трампа потратили 8 млн долларов, чтобы оспорить итоги выборов 00:19
В США за неделю резко выросла смертность от COVID 00:18
В Москве ураган повалил десять деревьев 02.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 06:58
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье при пожаре в больнице погибла женщина

Текст: Дина Непомнящая

В Центральной районной больнице Шелопугинского района Забайкальского края в ночь на 3 августа произошел пожар. Погибла одна из пациенток 1959 года рождения.

Число погибших при пожаре на химкомбинате на Дону выросло до пяти

В региональном главке МЧС сообщили, что сотрудники больницы смогли оперативно эвакуировать 14 человек: пациентов и персонал медучреждения.

В пресс-службе министерства Забайкалья отметили, что возгорание произошло в палате на третьем этаже здания.

"Пострадала одна женщина. Спасти не удалось. По предварительным данным, пациентка с психиатрическим заболеванием спровоцировала пожар. По данному факту инициирована служебная проверка", - заявили представители ведомства РИА Новости.

На место ЧП выезжали сотрудники пожарно-спасательной части №40 села Шелопугино. С огнем боролись шесть человек и две единицы техники. Площадь возгорания составила два квадратных метра. На месте происшествия проходят оперативно-следственные мероприятия для установления обстоятельств случившегося.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

Главное сегодня

США попросили 24 дипломатов РФ покинуть страну к 3 сентября
МВФ выделил рекордные 650 млрд для восстановления мировой экономики
Кудрин рассказал, как России получить эффективную экономику
В Минздраве уточнили число погибших россиян в ДТП в Турции
Волейболисты сборной России вышли в полуфинал Олимпиады
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России