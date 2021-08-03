Власти ЕАО: 80 процентов пациентов с COVID-19 нуждаются в кислороде

В Еврейской автономной области 80 процентам людей с диагнозом коронавирусная инфекция требуется кислород даже при среднетяжелой форме заболевания.

- В эту волну мы отмечаем, что заболевание протекает гораздо тяжелее. Если раньше мы говорили о 30-40-процентном поражении легких, то сейчас у нас 80 процентов находящихся в коронавирусном госпитале в Биробиджане - это люди с 50-75-процентным поражением легких. Почти все они кислородозависимые. У нас несколько кислородных станций плюс постоянно подвозим кислород в баллонах, - заявил заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Ежедневно в ЕАО подтверждается 37-39 новых случаев COVID-19. Коронавирусные госпитали заполнены на 85-90 процентов. Ситуацию осложняет то, что вирус долго продолжает выделяться, и контрольные тесты остаются положительными даже у тех пациентов, которые уже чувствуют себя гораздо лучше. При этом выписывать людей можно только при отрицательном анализе.

Отмечается также, что за последнюю неделю в госпиталях умерли восемь пациентов. Никто из них не успел полностью пройти вакцинацию от коронавируса.