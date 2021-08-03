Власти ЕАО: 80 процентов пациентов с COVID-19 нуждаются в кислороде

Новости

Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина, убившего жену 09:27
Российскую БМП-3Ф сравнили с украинским БТР-4 09:22
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы 09:20
Модернизированные БМП-2М получила российская база в Таджикистане 09:13
Ученый оценил эффективность российских вакцин против "дельта"-штамма 09:09
Назван самый популярный возраст для брака 09:06
Валерия Гай Германика снимет сериал об оскорбленной женщине 09:00
Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз российским дипломатам 09:00
Алексей Кудрин предложил альтернативу регулированию цен на продукты 08:57
Мошенники нашли способ, как шантажировать "троллящих" их россиян 08:40
В Москве открываются бахчевые развалы 08:22
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий 08:08
Столица Нигерии может стать непригодной для проживания из-за изменения климата 07:52
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию 07:51
Экс-нападающий "Ростова" Шомуродов перешел в "Рому" 07:45
Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции 07:36
Байдарочница Кэррингтон выиграла четвертое золото ОИ 07:34
В США еще двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия 07:25
Венгр Копас завоевал золото в гребле на байдарке-одиночке 07:22
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат 07:15
В Росстате рассказали о задачах сельхозпереписи 2021 года 07:07
Кубинские каноисты завоевали "золото" в соревнованиях двоек на 1000 м 07:05
Для ВКС России создадут гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95 07:02
Антонов: Госдеп вводит в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий РФ и США 07:00
В Забайкалье при пожаре в больнице погибла женщина 06:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Нужен ли России новый праздник - День отца
Нужен ли России новый праздник - День отца
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 08:29
Рубрика: Общество

Власти ЕАО: 80 процентов пациентов с COVID-19 нуждаются в кислороде

Текст: Дина Непомнящая

В Еврейской автономной области 80 процентам людей с диагнозом коронавирусная инфекция требуется кислород даже при среднетяжелой форме заболевания.

Фото: kino-teatr.ru
От COVID умер легендарный советский актер Анатолий Рудаков

- В эту волну мы отмечаем, что заболевание протекает гораздо тяжелее. Если раньше мы говорили о 30-40-процентном поражении легких, то сейчас у нас 80 процентов находящихся в коронавирусном госпитале в Биробиджане - это люди с 50-75-процентным поражением легких. Почти все они кислородозависимые. У нас несколько кислородных станций плюс постоянно подвозим кислород в баллонах, - заявил заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Ежедневно в ЕАО подтверждается 37-39 новых случаев COVID-19. Коронавирусные госпитали заполнены на 85-90 процентов. Ситуацию осложняет то, что вирус долго продолжает выделяться, и контрольные тесты остаются положительными даже у тех пациентов, которые уже чувствуют себя гораздо лучше. При этом выписывать людей можно только при отрицательном анализе.

Отмечается также, что за последнюю неделю в госпиталях умерли восемь пациентов. Никто из них не успел полностью пройти вакцинацию от коронавируса.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий
Захарова оценила высказывание главы МИД Украины о "камнях с неба"
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел