Как нацпроекты помогают бизнесменам в регионах

Ирина Терешина - хозяйка чайного магазина в поселке Суходол Самарской области. Давняя семейная традиция "гонять чаи" за душевными разговорами со временем переросла в небольшой бизнес. Ирина легко решилась на свое дело.

Всю необходимую информацию о поддержке начинающих предпринимателей по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предоставили в районном отделе торговли и предпринимательства. Например (и это действует по всей стране), можно получить субсидии, услуги по сертификации продукции. При желании - стать участником образовательных программ, посещать выставки-ярмарки и экспортные мероприятия. В этом бизнесменам активно помогают Корпорация МСП, региональные центры "Мой бизнес", центры инжиниринга, инноваций, экспортные центры.

Житель Улан-Удэ Никита Семенов этом году обучался по программе "Азбука предпринимателя", организованной в рамках нацпроекта. По ходу занятий Никита за пять дней написал бизнес-план и зарегистрировал свое дело. "Без помощи центра "Мой бизнес" я не управился бы так быстро. К тому же узнал, как оформлять документацию, общаться с налоговиками, подбирать кадры", - рассказал Никита "РГ". Он планирует выпускать полуфабрикаты - для начала пельмени и позы. За три года "Азбуку предпринимателя" в Бурятии изучали более ста человек, и многие из них сейчас успешно развивают свое дело.

Как и жительница Самары Алла Ковалик. Находясь в декретном отпуске, она создала домашнюю мастерскую "Морковки из духовки" по изготовлению игрушек из полимерной глины. Фрукты и овощи - будто настоящие. Решение стать самозанятой Алла Ковалик приняла сразу же, как узнала о новом налоговом режиме.

"Хочу работать, не опасаясь проверок и штрафов, - говорит она. - Очень радует возможность бесплатного обучения. Сейчас я участвую в курсе "Шаг к бизнесу". Еще один бонус статуса самозанятого - скидки, которые предоставляют многие частные компании. Например, курьерскую доставку даже мои клиенты в других городах могут оформить почти за половину обычного тарифа". Самозанятые в Самарской области мерами господдержки пользуются весьма активно.

А Владимирская кондитерская фабрика "Круаж" благодаря нацпроекту получила кредит под четыре процента годовых. Миллион рублей на приобретение оборудования для развития производства. Сейчас кондитеры ведут переговоры с федеральными торговыми сетями о продаже своей продукции в других регионах. "В трудную минуту или для реализации проекта такое льготное кредитование очень выручает", - подчеркивает директор компании Станислав Кройтор.