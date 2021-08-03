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03.08.2021 23:07
Рубрика: Общество

Метеоролог предупредил о возможных смерчах в Поволжье

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Холодный фронт, который ставший причиной смерчей в Тверской области, останется над Поволжьем 4 августа. Об этом сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района/ТАСС
Появилось видео последствий разрушительного смерча под Тверью

По его словам, это может привести к образованию смерчей в Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Татарстане, Башкирии и Удмуртии.

Тишковец добавил, что ненастье ожидается также на северо-востоке и востоке Ульяновской и Саратовской областей.

Как пояснил эксперт все это время холодный фронт смещался на восток со скоростью примерно 20-30 км/ч, но в ближайшие сутки он попадет в так называемые параллельные потоки, ляжет практически вдоль Волги и потеряет свою мобильность, зависнет в пространстве, поэтому завтра линия этого холодного фронта протянется от Волго-Вятского региона через Татарстан, Самарскую область, Саратовскую область.

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