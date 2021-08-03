На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана

В какую бы погоду вы ни приехали в Раифский Богородицкий мужской монастырь, лягушки на озере молчат. Говорят, когда-то они своим кваканьем очень мешали монахам молиться. В одной из молитв те попросили Господа о маленьком одолжении - сделать кваканье потише. И теперь на озере тишина. Вроде бы даже ученые Казанского университета приезжали и вывозили местных лягушек за пределы Раифы. И у земноводных "в миру" проявлялся голос. Объяснить причину этого феномена так никто и не смог.

Что оттуда привезти. Зато самым популярным сувениром из Раифы стала фигурка лягушки, сделанная из особой смолы. Стоит она около тысячи рублей. Те, кому дорого или в принципе не нравятся лягушки, берут магнитики с изображением монастыря, а в монастырских лавках - списки Грузинской иконы Божией Матери - главной святыни монастыря.

Популярность маршрута. За год Раифский монастырь посещает около 400 тысяч паломников и туристов. Солидная часть из них - казанцы, которые любят проводить выходные в заповедном месте. Кстати, всего в последний доковидный, 2019 год в Татарстане побывало 3,6 миллиона туристов. На проживание, питание, транспорт, развлечения и покупки они потратили 28,5 миллиарда рублей.

Как добраться. Монастырь находится в 30 километрах от Казани в заповедном лесу возле Дендрологического парка Волжско-Камского природного заповедника. Доехать от столицы Татарстана до обители можно за сорок минут на рейсовом автобусе от железнодорожной станции "Северный вокзал" примерно за 50 рублей.

Где остановиться. Если вы надумали провести в Раифе несколько дней, вас примут в "Доме паломника". Он напоминает хостел. Сутки в экономклассе, рассчитанном в первую очередь на ночевку, обойдутся в 400 рублей. Выбор достаточно широк, есть 12-, 5- и 3-местные номера. За более комфортабельный полулюкс потребуется заплатить 1800 рублей. А вот люкс стоит 2500 рублей.

Чем перекусить. Накормят гостей в кафе "Монастырская трапеза". Цена постного комплексного обеда - 300 рублей, мясного - 400 рублей. Все блюда готовятся на дровяной печи.

История вскользь. Первый храм комплекса был построен в 1842 году. Сейчас архитектурный ансамбль венчает великолепная 60-метровая колокольня, построенная в конце позапрошлого века. Отчасти она была возведена при помощи местного мецената Михаила Атлашкина. Правда, пожертвовал он на нее не деньги, а миллион кирпичей.

Как и по всей России, во времена советской власти монастырь был запущен. Монахов расстреляли, Грузинскую икону Божией Матери чудом спасли ученые лесного факультета, а сама территория выглядела мрачно. Монастырь опоясали колючей проволокой и создали там колонию по перевоспитанию малолетних преступников. А потом она и вовсе превратилась в тюрьму.

Остановиться можно в "Доме паломника", сутки в экономклассе обойдутся в 400 рублей, есть и более дорогие номера

Когда в 1990 году будущий наместник Раифского монастыря, игумен Всеволод, увидел развалины, оставалось всего 16 процентов дореволюционных строений. Он во что бы то ни стало решил возродить обитель, и тут опять произошло чудо. К реставрации подключились братья-мусульмане. В частности, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев пожертвовал огромную сумму от своей семьи на приобретение крестов для Троицкого монастыря. Первый восстановленный храм открылся в 1992 году, и так год за годом комплекс заново отстраивался с активным участием отца Всеволода.

Он продолжил традицию перевоспитания молодежи. На территории комплекса долгое время работал так называемый "детский корпус", в котором жили трудные подростки. Они ходили в светскую школу, просто помогали монастырю: выращивали овощи, работали по хозяйству. Они не готовились стать монахами, они готовились к обыкновенной мирской жизни. К сожалению, в 2016 году в возрасте 57 лет отец Всеволод скоропостижно скончался. А с ним канул в Лету и детский корпус. Его распустили в этом году, поскольку не было спонсоров и энтузиастов заниматься этим богоугодным делом.

Говорят, что... Покреститься в храме монастыря можно, а вот венчания тут не проводят. Хотя исключения бывают. Александр Починок, будучи министром по налогам и сборам России, венчался со своей супругой именно здесь. Он много сделал для монастыря, поэтому удостоился такой чести.