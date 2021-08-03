Стоимость билета в нацпарк "Самарская Лука" вырастет в несколько раз

Полюбоваться чудесным видом с высоты Жигулевских гор и подышать свежим воздухом в "Самарской Луке" влетит в копеечку. С 1 сентября в четыре раза - с 50 до 200 рублей с человека - поднимут плату за посещение. Приказ размещен на официальном сайте национального парка. В Минприроды РФ повышение стоимости согласовали, сообщили корреспонденту "РГ" в отделе рекреации и туризма нацпарка.

Объясняя грядущее повышение цен, сотрудники ссылаются на принятое 13 июля 2020 года постановление правительства РФ N 1039. В нем говорится, что особо охраняемые территории федерального значения, к которым относится "Самарская Лука", должны установить плату не ниже одного процента от прожиточного минимума трудоспособного населения - это не менее 121 рубля. Руководство решило не мелочиться, и цену "округлили".

- Но это наименьшая цена. В постановлении также предписывается при установлении тарифа учитывать наличие инфраструктуры. У нас есть достаточно рекреационных зон, и в их обустройство вкладываются средства. Собранные с посетителей деньги направят на дальнейшее развитие туристической инфраструктуры, - рассказал директор нацпарка Евгений Березкин.

Он напомнил, что для десятков льготных категорий граждан посещение нацпарка останется бесплатным, например для детей дошкольного и школьного возраста, пенсионеров, многодетных, инвалидов и сопровождающих их лиц. А еще от входной платы освободят жителей Жигулевска, который не входит в границы нацпарка. Они смогут бесплатно посещать территорию парка, но только без моторизованных транспортных средств.

- Перед повышением цен руководству нацпарка не мешало бы обратить внимание на его ненадлежащее состояние, - заметил депутат Самарской губернской думы Алексей Лескин. - Я не припомню оборудованных туристических троп, кемпингов, новых мест отдыха. Да и мусор туристы вывозят сами или это делается силами волонтеров. Придется попросить подкрепления у зампредседателя комитета по природным ресурсам губдумы Юрия Афонина, чтобы выяснить у Министерства природных ресурсов и экологии РФ, на какие цели планируется потратить предполагаемый доход и что было сделано в текущем году.

Как правило, благоустройство рекреационных участков в "Самарской Луке" заключается в выделении места для установки палаток, для парковок, в развешивании информационных стендов. Оборудованных троп в парке практически нет, хотя они так называются, если на протяжении протоптанной людьми дорожки есть информационные стенды о растениях и животных. Трудно в рекреационных зонах найти туалеты и сувенирные лавки.

Повышение цен вызвало бурю негодования у самарцев. "Год от года в нацпарке ничего не меняется! Нет ни новых беседок, ни туалетов, а старые в отвратительном состоянии. Почему люди должны платить деньги за то, чтобы просто сходить в лес? Когда билет стоил всего 50 рублей - это было не так накладно, но четырехкратный рост требует обоснований", - возмущается в соцсетях жительница Самарской области Анна Горшкова. Другие пользователи интернета женщину поддерживают: "Вчера приехали на велосипеде по веломаршруту "Сердце Жигулей". Стоянка на Пеньках засыпана мусором, беседка заросла травой в рост человека. Столбики указателей или упали, или стерлись. Пропал веломаршрут".

- Переговорил с руководителем национального парка "Самарская Лука". Договорились, что мы совместно проведем исследование стоимости такой путевки, ее экономическое обоснование. Никакого введения новой платы, увеличения стоимости до того, как мы разберем этот вопрос подробно, не произойдет, - пообещал губернатор Дмитрий Азаров.

Правда, подчиняется нацпарк не ему, а федеральному Минприроды.

Кстати

Супруга и дочь экс-директора "Самарской Луки" Александра Губернаторова вернутся на свои должности в нацпарк, так решил Самарский областной суд. Им также выплатят средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Ирина и Ольга Губернаторовы лишились работы после назначения на пост главы национального парка Евгения Березкина. Прежний директор ушел в отставку после возбуждения уголовного дела. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Губернаторов в 2012-2018 годах похитил почти 10 миллионов рублей пожертвований, полученных "Самарской Лукой" от нескольких компаний. Кроме того, как утверждает следствие, директор использовал труд сотрудников бюджетного учреждения для благоустройства собственного дома.