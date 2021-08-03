Судно на подводных крыльях "Метеор" спустили на воду в Нижнем Новгороде

Торжественный спуск на воду новейшего судна на подводных крыльях "Метеор 120Р" состоялся в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

"Проектирование судна велось в рамках госпрограммы развития судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений до 2030 г. при поддержке Минпромторга России", - рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что при создании "Метеора" были учтены все пожелания пассажиров и эксплуатантов подобного рода судов.

"Метеор 120Р" - инновационное скоростное пассажирское судно, рассчитанное на перевозку 120 человек на расстояние в 600 км. Судно "Метеор" было крайне популярно не только в Советском Союзе, но и за рубежом.. Суда на подводных крыльях, спроектированные в "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева", эксплуатировались более чем в 30 странах по всему миру.