В Башкирии в детском лагере произошла вспышка COVID-19

В детском оздоровительном лагере имени Николая Гастелло в Караидельском районе Республики Башкортостан у шести детей и пятерых взрослых был диагностирован коронавирус. По данному факту начата прокурорская проверка.

- Всех отдыхавших в лагере 158 детей и работавших там 43 сотрудников вывезли с территории учреждения. Им назначено необходимое лечение, проведена дезинфекция территории и помещений, - отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Прокуроры оценят, насколько добросовестно должностные лица лагеря выполняли требования санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей и проводили противоэпидемиологические мероприятия.