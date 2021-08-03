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03.08.2021 10:54
Рубрика: Происшествия

На Вятке четверо детей пострадали при пожаре в заброшенном здании

Текст: Мария Волкова (Киров)

В городе Вятские Поляны четверо подростков попали в больницу с отравлением продуктами горения. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании накануне вечером.

Фото: Нина Слепцова/РИА Новости
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СК по Кировской области начал доследственную проверку в отношении должностных лиц, не обеспечивших безопасность объекта. В ведомстве уточнили, что двери здания были взломаны неустановленными лицами, в результате чего пятеро детей 12-14 лет проникли внутрь, подожгли бумагу и мусор, после чего начался пожар. Четверо подростков попали в больницу.

Свою проверку начала и региональная прокуратура. По данным ведомства, состояние детей стабильное. Прокуратура намерена дать оценку исполнению родителями пострадавших своих обязанностей, а также работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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