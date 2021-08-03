В Нижнем Новгороде молния сожгла дачный дом и два автомобиля

В Нижнем Новгороде сегодня ночью произошел пожар в СНТ "Ракета". По предварительной версии, молния попала в дачный дом.

В ГУ МЧС по Нижегородской области уточнили, что пожар затронул не только дачу, но и два автомобиля, а также здание складского типа. Площадь возгорания составила 320 квадратных метров.

Локализация пожара была объявлена в 00:40, ликвидация - в 04:30. Окончательная причина происшествия будет известна позже, но пока приоритетной версией является попадание грозового разряда в дачный дом.