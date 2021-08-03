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03.08.2021 17:17
Рубрика: Общество

В Оренбуржье нефтедобывающая компания вложит в экомониторинг 2,3 млрд рублей

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Четыре новых станции экологического мониторинга и более 100 датчиков контроля за состоянием воздуха запустила в текущем году на территории Оренбургской области компания "Газпром нефть". К концу 2021-го комплексная система экомониторинга будет включать в себя 16 станций и 900 датчиков. Всего же в ближайшие два года общий объем инвестиций на эти цели составит 2,3 миллиарда рублей.
Фото: Пресс-служба компании "Газпром нефть" Фото: Пресс-служба компании "Газпром нефть"
Фото: Пресс-служба компании "Газпром нефть"

Система экологического мониторинга "Газпромнефть-Оренбурга" круглосуточно отслеживает состояние воздуха на одном из крупнейших нефтегазоконденсатных активов региона - Восточном участке Оренбургского месторождения. В режиме онлайн данные передаются в диспетчерскую службу предприятия, а также в Единую систему экомониторинга Оренбургской области, открытую для всех жителей.

Фото: ООО "Нефтяная компания "Новый поток"
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- При разработке Восточного участка Оренбургского месторождения мы применяем передовые российские и мировые практики как в области нефтегазодобычи и бурения, так и в сфере контроля за окружающей средой, - подчеркнул начальник департамента по внедрению системы управления операционной деятельностью и производственной безопасности "Газпром нефти" Виктор Сорокин. - Действующая в компании система экомониторинга позволяет круглосуточно отслеживать состояние окружающей среды, обеспечивая эффективность, а также высокий уровень экологической и производственной безопасности при разработке одного из наиболее геологически сложных месторождений Волго-Уральского региона.

До конца года предприятие установит еще две станции экомониторинга и введет в эксплуатацию около 50 датчиков контроля. Кроме этого, состояние воздуха также отслеживают три передвижные лаборатории, оснащенные газоаналитической аппаратурой и метеокомплексом.

По планам, дополнительно 20 экопостов здесь будут запущены в течение последующих двух лет. Общий объем инвестиций в природоохранные мероприятия в рамках проекта составит 2,3 миллиарда рублей. Его реализация будет завершена в 2023 году.

Компетентно

Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский:

- За 10 лет работы в регионе "Газпромнефть-Оренбург" зарекомендовал себя как ответственный недропользователь, который придерживается высоких экологических стандартов. Предприятие реализует на территориях нефтедобычи очень серьезные и дорогостоящие экологические программы. Яркий пример тому - разработанный специально для Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения инвестиционный проект "ЩИТ".

Генеральный директор "Газпромнефть-Оренбурга" Евгений Загребельный:

- "Газпромнефть-Оренбург" является центром развития новых технологий как в сфере разработки трудноизвлекаемых запасов и цифрового управления добычей, так и в области безопасности производства. Мы создали инновационную систему экологического мониторинга, которая позволяет нам вести добычу в гармонии с экосистемой региона.

Справка "РГ"

Все мероприятия компании в области обеспечения экологического контроля на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения объединены в проект "Щит". Предприятие использует новейшее оборудование и материалы, изготовленные по специальной технологии в сероводородостойком исполнении. Параллельно создается инновационная система контроля состояния воздуха.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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