В Самарской области нацпроект реализуют с опережением графика

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин сообщил, что по итогам первого полугодия Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) занял второе место в стране по реализации нацпроекта "Производительность труда", поднявшись в рейтинге субъектов с девятого места сразу на семь позиций.

На сегодня к нацпроекту присоединились уже 110 самарских предприятий при плановом значении в 97 единиц (113,4%). С этого года основная роль в достижении показателя отведена РЦК. Сейчас под управлением его команды нацпроект реализуется уже на 51 предприятии (при плане - в 44 единицы). Создан 41 поток-образец при плановом значении в 21 единицу (перевыполнено на 90%), до конца 2021 года планируется завершение проектов на 46 предприятиях. На конец июля 1420 сотрудников производств обучены инструментам бережливого производства, что выше планового показателя на 28%.

Отметим, что рейтинг Федерального центра компетенций в сфере производительности труда рассчитывается по 10-балльной шкале по восьми показателям, среди которых - укомплектованность штата, выполнение плана по охвату предприятий, своевременному старту и количеству завершенных проектов, а также укомплектованность РЦК сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельных проектов. Кроме того, оценивается выполнение графика реализации мероприятий проектов и создание потоков-образцов.

- Также в рейтинге учитывается удовлетворенность руководителей предприятий-участников результатами оптимизации производственных процессов. У нас по этому показателю - 86% при плановом значении 60%, - подчеркнул Андрей Шамин.

Первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов считает, что РЦК традиционно очень грамотно и профессионально ведет свою работу.

- Показатели с каждым годом растут. И то, что перевыполняем план, - это результат работы министерства промышленности и торговли региона. Не всех руководителей предприятий в начале реализации нацпроекта удавалось убедить в том, что в нем надо участвовать. Но, когда они видят примеры, эффект, который достигнут на других предприятиях-участниках нацпроекта, они загораются, получают дополнительную мотивацию, - уточнил он.

В результате работы РЦК региональным предприятиям удалось в среднем сократить время протекания процесса производства на 51% и на 48% уменьшить неиспользуемые запасы. Участникам нацпроекта предоставляются стимулирующие меры поддержки, способствующие, в том числе, повышению производительности труда. Среди предприятий есть те, кто получил займ под 1% годовых от Фонда развития промышленности и налоговый вычет на прибыль.

- Повышая производительность труда, мы задаем экономический базис для развития региона, в том числе, и соцсферы. А это, в свою очередь, напрямую влияет на конкурентоспособность предприятий, дает возможность повышать заработную плату сотрудникам, создавать условия для выхода на новые производственные рубежи, - отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Справка "РГ"

С 2021 года включиться в нацпроект могут предприятия с выручкой от 400 миллионов рублей из приоритетных отраслей - обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля. В Самарской области обрабатывающие производства-участники нацпроекта составили 70 единиц (62%), сельского хозяйства и пищевой промышленности - 18 единиц (16,3%), строительства - 7 единиц (6%), транспорта и логистики - 5 единиц (4,5%), торговли - 6 единиц (5%) и ЖКХ и водоснабжения - 4 единицы (4%).