Глава города Кемерово Илья Середюк сообщил о событиях прошедшей недели на странице Instagram

Ремонт дорог в поселке Боровой

В 2021 году в соответствии с планом по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будут проведены работы по строительству и ремонту дорог в поселке Боровой. Это одна из старейших территорий Кемеровской области, где давно не обновлялась инфраструктура.

На прошлой неделе дорожники приступили к ремонту проезжей части ул. Узкоколейной на участке от ул. Ракитянского до ул. Декабрьской. Капитальный ремонт запланирован на ул. Невельской, ул. Благовещенской, 2-й Парниковой, 2-й Юбилейной, 2-й Бухарской, Юбилейном переулке, на автодороге от ул. Декабрьской до железнодорожной станции и на магистральной ул. Городецкой.

Кроме замены дорожного полотна, было решено реконструировать заездные карманы для общественного транспорта, понизить тротуарные подходы к пешеходным переходам, установить бортовые камни и обновить люки колодцев.

В рамках нацпроекта дорожные работы пройдут на 25 объектах Кемеровской области. После завершения ремонта на каждом объекте берутся вырубки асфальта. Затем образцы отправляются на анализ в независимую лабораторию. Если результаты исследования показывают несоответствие, подрядчик устраняет недостатки за свой счет.

На данный момент пробы были взяты на участках: переулок Клубный, ул. Мирная, ул. Заузелкова, ул. Мартемьянова, ул. Механизаторов, ул. Пчелобаза, ул. Муромцева, ул. Ишимская, ул. Шахтерская, ул. Горноспасательная и на дорогах микрорайона РТС.

Обновление спортивных площадок в городе Кемерово

В губернаторскую программу инициативного бюджетирования 2021 года входит реорганизация 5 спортивных площадок в городе Кемерово.

На прошлой неделе после ремонта открылась первая спортивная площадка в школе №95 на ФПК. Она представляет собой современный комплекс с уличными тренажерами.

Ещё 4 площадки для игровых видов спорта появятся на территории школ №74, № 91, гимназии №1 и Центра по работе с населением "Северный" (ул. Антипова).

Губернаторская программа действует в городе Кемерово третий год. Проекты предлагаются жителями области.

Открытие четвертой смены в лагерях города Кемерово

В школьных лагерях дневного пребывания города Кемерово впервые будет организована дополнительная четвертая смена.

Она начнется с 9 августа в 59 школах, которые вместе смогут бесплатно принять 3600 детей.

Всего этим летом в лагерях дневного пребывания Кемеровской области отдохнут более 12 тысяч школьников. Это на 3 тысячи больше, чем было раньше.

Материал предоставлен администрацией города Кемерово