Глава города Кемерово Илья Середюк сообщил о событиях прошедшей недели на странице Instagram

Новости

Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" получит мощное ударное вооружение 12:49
Мурашко назвал ерундой информацию о чипировании при вакцинации 12:45
Персональный медицинский помощник появится в России 12:44
Германия с мировым рекордом выиграла женскую командную гонку на треке 12:39
Минтранс предложил изменить правила техосмотра 12:39
Боксер Батыргазиев вышел в финал Олимпийских игр в Токио 12:36
Минздрав: Почти все госпитализированные с COVID-19 не были привиты 12:35
В Европе число случаев заболевания COVID превысило 60 миллионов 12:33
ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ 12:29
В Прикамье два брата устроили нарколабораторию в заброшенной деревне 12:22
Косачев обсудил с генсеком МПА подготовку конференции спикеров парламентов 12:22
На Урале предъявили обвинение матери, прятавшей дочь в шкафу 12:22
Белоусов рассказал о планах запустить в России беспилотные суда 12:21
Названа причина смерти актера из "Шерлока Холмса" Анатолия Рудакова 12:14
Работы с модулем "Наука" в открытом космосе запланированы на 2 и 8 сентября 12:12
МакSим вышла из комы и пришла в сознание 12:05
Россиян предупредили об опасности "суперраспространителей" COVID-19 11:47
Умер режиссер клипов ДДТ, "Алисы" и "Колибри" Олег Флянгольц 11:46
Минздрав сообщил о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции 11:27
Маркетплейсы предложили собрать ребенка в школу за 2 тысячи рублей 11:23
Премьеру "Венома 2" перенесли, "Человек-паук 3" тоже под вопросом 11:21
На северо-западе Колумбии непривитым запретили выходить из дома 11:17
Экс-главу УМВД Камчатки заподозрили в получении взятки в 2 млн рублей 11:11
В Москве школьница отравилась неизвестным веществом 11:08
Умер создатель "Андреевского флага" Геннадий Гуревич 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 12:06

Глава города Кемерово Илья Середюк сообщил о событиях прошедшей недели на странице Instagram

Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал о результатах прошедшей недели на официальной странице Instagram. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" ведется ремонт дорог в поселке Боровой. Начались работы по реновации спортивных площадок. Впервые в школьных лагерях будет организована дополнительная четвертая смена.
Фото: Мария Фетисова Фото: Мария Фетисова
Фото: Мария Фетисова

Ремонт дорог в поселке Боровой

В 2021 году в соответствии с планом по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будут проведены работы по строительству и ремонту дорог в поселке Боровой. Это одна из старейших территорий Кемеровской области, где давно не обновлялась инфраструктура.

На прошлой неделе дорожники приступили к ремонту проезжей части ул. Узкоколейной на участке от ул. Ракитянского до ул. Декабрьской. Капитальный ремонт запланирован на ул. Невельской, ул. Благовещенской, 2-й Парниковой, 2-й Юбилейной, 2-й Бухарской, Юбилейном переулке, на автодороге от ул. Декабрьской до железнодорожной станции и на магистральной ул. Городецкой.

Кроме замены дорожного полотна, было решено реконструировать заездные карманы для общественного транспорта, понизить тротуарные подходы к пешеходным переходам, установить бортовые камни и обновить люки колодцев.

В рамках нацпроекта дорожные работы пройдут на 25 объектах Кемеровской области. После завершения ремонта на каждом объекте берутся вырубки асфальта. Затем образцы отправляются на анализ в независимую лабораторию. Если результаты исследования показывают несоответствие, подрядчик устраняет недостатки за свой счет.

На данный момент пробы были взяты на участках: переулок Клубный, ул. Мирная, ул. Заузелкова, ул. Мартемьянова, ул. Механизаторов, ул. Пчелобаза, ул. Муромцева, ул. Ишимская, ул. Шахтерская, ул. Горноспасательная и на дорогах микрорайона РТС.

Обновление спортивных площадок в городе Кемерово

В губернаторскую программу инициативного бюджетирования 2021 года входит реорганизация 5 спортивных площадок в городе Кемерово.

На прошлой неделе после ремонта открылась первая спортивная площадка в школе №95 на ФПК. Она представляет собой современный комплекс с уличными тренажерами.

Ещё 4 площадки для игровых видов спорта появятся на территории школ №74, № 91, гимназии №1 и Центра по работе с населением "Северный" (ул. Антипова).

Губернаторская программа действует в городе Кемерово третий год. Проекты предлагаются жителями области.

Открытие четвертой смены в лагерях города Кемерово

В школьных лагерях дневного пребывания города Кемерово впервые будет организована дополнительная четвертая смена.

Она начнется с 9 августа в 59 школах, которые вместе смогут бесплатно принять 3600 детей.

Всего этим летом в лагерях дневного пребывания Кемеровской области отдохнут более 12 тысяч школьников. Это на 3 тысячи больше, чем было раньше.

Материал предоставлен администрацией города Кемерово

В регионах Филиалы РГ Сибирь Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Минздрав сообщил о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат
МВД не планирует увеличивать штраф за телефон за рулем
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий