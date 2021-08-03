В Иркутской области медведь напал на лесников в тайге

Накануне днем в Усть-Удинском районе Иркутской области медведь напал на двух лесников, работавших недалеко от реки Итим, в 20 километрах от поселка Подволочный.

Иркутянам удалось выжить, однако агрессивный хищник травмировал ногу одному из них. Напарник сообщил о случившемся по спутниковой связи в дежурную часть полиции поселка Усть-Уда. Затем мужчина начал переносить пострадавшего к машине, оставленной в двух километрах от места ЧП. Об этом рассказала сегодня пресс-служба регионального управления МВД.

Сейчас решается вопрос об эвакуации изувеченного зверем человека.

Напомним, несколькими днями ранее появилась информация о несчастном случае в соседнем регионе. На территории природного парка "Ергаки" в Красноярском крае медведь убил туриста. Это вторая жертва нападения зверей в парке нынешним летом.