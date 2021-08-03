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03.08.2021 09:56
Рубрика: Власть

В Новосибирской области повысили возраст получателей выплат на детей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области увеличится число молодых семей, имеющих право на дополнительные выплаты на детей. Для этого повысили возраст получателей.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Теперь на единовременное пособие при рождении ребенка могут рассчитывать родители, достигшие включительно 35 лет. Ранее это право распространялось на родителей до 30 лет.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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В региональном министерстве труда и социального развития отметили, что для этого внесены изменения в постановление правительства области № 38-па от 18 мая 2006 года "О порядке и условиях предоставления выплаты молодой семье дополнительного пособия при рождении ребенка". Согласно документу возраст родителей для получения пособия увеличен с 30 до 35 лет включительно.

Граждане вправе обращаться за выплатой в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. В случае, если ребенок родился в период с 10 января 2021 по 30 июня 2021 года, заявиться на пособие можно до конца текущего года.

В числе дополнительных условий для получения выплаты - наличие гражданства Российской Федерации обоих родителей, являющихся супругами (единственного родителя в неполной семье), и проживание в Новосибирской области обоих родителей, из которых хотя бы один проживает совместно с ребенком.

За выплатой можно обратиться в центр социальной поддержки населения, МФЦ или получить услугу в электронном виде, заполнив заявление на портале "Госуслуг".

С подробной информацией о действующих в регионе мерах поддержки семей с детьми можно ознакомиться на сайте министерства труда и соцразвития Новосибирской области.

Телефон горячей линии: 8-800-100-00-82.

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