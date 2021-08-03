В Новосибирской области повысили возраст получателей выплат на детей

Теперь на единовременное пособие при рождении ребенка могут рассчитывать родители, достигшие включительно 35 лет. Ранее это право распространялось на родителей до 30 лет.
В региональном министерстве труда и социального развития отметили, что для этого внесены изменения в постановление правительства области № 38-па от 18 мая 2006 года "О порядке и условиях предоставления выплаты молодой семье дополнительного пособия при рождении ребенка". Согласно документу возраст родителей для получения пособия увеличен с 30 до 35 лет включительно.
Граждане вправе обращаться за выплатой в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. В случае, если ребенок родился в период с 10 января 2021 по 30 июня 2021 года, заявиться на пособие можно до конца текущего года.
В числе дополнительных условий для получения выплаты - наличие гражданства Российской Федерации обоих родителей, являющихся супругами (единственного родителя в неполной семье), и проживание в Новосибирской области обоих родителей, из которых хотя бы один проживает совместно с ребенком.
За выплатой можно обратиться в центр социальной поддержки населения, МФЦ или получить услугу в электронном виде, заполнив заявление на портале "Госуслуг".
С подробной информацией о действующих в регионе мерах поддержки семей с детьми можно ознакомиться на сайте министерства труда и соцразвития Новосибирской области.
Телефон горячей линии: 8-800-100-00-82.