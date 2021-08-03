Присяжные оправдали фигуранта первого в РФ дела о "ворах в законе"

По статистике оправдание судом присяжных происходит в четверти дел, которые они слушают. Фото: Valerii Evlakhov/iStock

Напомним, что в апреле 2019 года в Уголовном кодексе РФ появилась новая статья о занятии высшего положения в преступной иерархии. Речь идет о тех авторитетах криминального мира, которых еще именуют ворами в законе. А вскоре появилась информация и о первом фигуранте дела, возбужденного по этой статье, который был задержан в Томской области. Правоохранители "постучались" в его двери уже в мае того же года.

Это была четко спланированная операция, которую силовики проводили при поддержке Росгвардии. Для того чтобы взломать массивные металлические двери, преграждающие путь на участок просторного коттеджа, потребовалась мощная болгарка. К дому вооруженные бойцы Росгвардии передвигались по трое, прикрываясь бронещитом. Впрочем, сопротивления силовики не встретили и вскоре с верхнего этажа послышалась команда: "Лежать! Руки за голову!". По версии следствия, задержанный имел статус "вора в законе" и управлял криминальными элементами как в Томской и Кемеровской областях, так и в других регионах страны.

По статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии" санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы. Как следует из картотеки дел суда, имя обвиняемого - Николай Кузьмичев. Свою причастность к категории "воров в законе" он отрицал в суде до последнего. И присяжные поверили ему. Официально приговор еще не вынесен, зачитывать его начнут 5 августа.

За те два с небольшим года, что обвиняемый находился под следствием, в России успели возбудить десятки уголовных дел по этой статье. Часть из них уже была рассмотрена в суде. Но оправдали впервые.

В областной прокуратуре решение присяжных пока не комментируют, ведь и приговор официально еще не вынесен. Только после признания невиновности профессиональным судом можно будет говорить о каком-то обжаловании решения.

- Отслеживаю подобную судебную практику и могу сказать, что подавляющее большинство оправдательных вердиктов, которые выносятся коллегией присяжных, отменяются по тем или иным формальным основаниям, - отмечает адвокат Адвокатской палаты Новосибирской области Геннадий Черкасов.

По статье 210.1 Уголовного кодекса РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии" можно сесть за решетку на срок до 15 лет

- Сам вердикт по существу оспорить нельзя в силу закона, однако предъявляются какие-то претензии по процедурным нарушениям: в части формирования коллегии присяжных заседателей, сообщения какой-либо информации или других моментов, которые ставят под сомнение законность вердикта.

Дальше дело отправляют на новое рассмотрение в этот же суд, но с другим составом присяжных.

Стоит ли вообще доверять рассмотрение подобных дел коллегии присяжных - вопрос не праздный. Заседания проходят в очном порядке, несмотря на то, что из-за пандемии в такой ситуации личность присяжных скрыть почти невозможно и они прекрасно это понимают.

- Нас завели в зал суда, - вспоминает свой опыт работы в качестве присяжного заседателя сибирячка Евгения. - Нужно было отобрать восемь человек, а претендентов пришло чуть ли не в два раза больше. Каждый вставал, представлялся, рассказывал о себе все, чуть ли не до группы крови. Все это в присутствии подсудимого.

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев сказал на Всероссийском совещании судей, что в течение года перед судом присяжных предстали 938 человек. Более четверти из них были оправданы, причем сам процент оправдательных приговоров вырос.

В течение года перед судом присяжных предстали 938 человек. Более четверти были оправданы

Суд присяжных в России с 1 июня 2018 года расширил свою компетенцию - вступил в силу инициированный президентом закон о поправках в УПК. Он включает три, как выражаются юристы, новеллы - возможность рассмотрения дел с участием присяжных в районных и гарнизонных военных судах. Возможность рассмотрения дел присяжными в отношении женщин и мужчин старше 65 лет. И было расширено число статей УК, дела по которым могут рассматривать присяжные.

Это плюсы, утверждают ведущие юристы. Но есть и голоса против, когда эксперты ситуацию с присяжными видят иначе. Они утверждают, что последнее десятилетие компетенция суда присяжных в России сокращалась. Так, в конце 2008 года из нее были исключены дела по девяти составам Уголовного кодекса - теракт, захват заложника, организация незаконного вооруженного формирования, массовые беспорядки, госизмена, шпионаж, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, диверсия. В конце 2010 года сюда добавили дела, содержащие сведения о гостайне, и дела против членов Совета Федерации, депутатов Думы и судей.

Позднее после передачи 20 составов преступлений, включая дела о взятках, преступлениях против правосудия (неуважение к суду, незаконное привлечение или освобождение от уголовной ответственности), преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности, от областных судов в районные они также вышли из компетенции присяжных. В итоге если до 2010 года суды присяжных рассматривали в год более 500 уголовных дел, то в последние годы - немногим более 200 дел ежегодно.

Компетентно

Анна Юфа, юрист:

- Институт присяжных призван способствовать состязательности сторон и повышению уровня доверия граждан к правосудию. Но следует признать целый ряд проблем на практике: сомнения участников уголовного процесса в непредвзятости заседателей, уровня их правовой культуры - вердикты выносятся на основании доказательств или личных симпатий, насколько заседатели объективны и беспристрастны, боятся ли преследования как со стороны нарушителей закона, так и со стороны правоохранителей? К слову, следует отметить и большое число отмен оправдательных вердиктов вышестоящими судами.