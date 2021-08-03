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03.08.2021 15:38
Рубрика: Власть

Путин обратил внимание главы КЧР на проблемы с безработицей

Текст: Айсель Герейханова
Более полутора миллиона туристов посетили Карачаево-Черкесию в прошлом году, несмотря на пандемию. Об этом глава региона Рашид Темрезов рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. Глава государства обратил внимание на проблемы с безработицей на территории республики и поручил подготовить проект развития экономики региона.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Одной из главных тем ожидаемо стала ситуация с коронавирусом. В Карачаево-Черкесии наращивают темпы вакцинации, рассказал Темрезов. "Эта работа не очень простая, откровенно говоря, но на самом деле эта работа идет, и мы по среднероссийским показателям где-то в середине, а (по Северо-Кавказскому федеральному округу) - одни из первых", - сказал он. По словам Темрезова, люди начинают понимать, что лучше вакцинироваться, чем болеть. Он также добавил, что в регионе достаточно врачей и медикаментов для борьбы с коронавирусом, есть необходимый запас коечного фонда.

Фото: Мурат Хутов
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Зашла речь и об экономическом развитии региона. Путин указал на проблемы с безработицей в республике. В частности, президент поинтересовался, как идут дела с сельским хозяйством. Темрезов отметил, что серьезным толчок в развитии дала программа развития сельских территорий под эгидой Минсельхоза.

"Это очень важно с точки зрения рынка труда, все-таки проблемы с безработицей остаются", - сказал Путин. Глава республики в ответ сообщил, что для кооперации, личного подсобного хозяйства власти ввели в этом году доплату для сотрудников.

"Мы очень много построили в сельской местности домов культуры, спортивных комплексов. Мы ввели доплаты работникам культуры на селе и работникам спорта в сельской местности, тем самым стимулируем, чтобы они, конечно, остались", - сказал он.

Развитие садов в личных подсобных хозяйствах в Карачаево-Черкесии сократило отток населения из сельской местности, также сообщил Темрезов. "Мы пошли по такому принципу садоводства, что личные подсобные хозяйства, - то есть люди, которые раньше выращивали картошку, капусту, - сегодня выращивают на своем огороде (сады). Мы полностью помогаем, выделяем на закладку этих садов (средства из регионального бюджета). Люди собираются в кооператив, и потом, когда они первый урожай собрали, они уже все поняли, что будут этим заниматься", - рассказал он.

При это остаются проблемы, которые и раньше были - вода, газ, отсутствие детских садов, ФАПов, домов культуры. "Сегодня мы эти вопросы очень серьезно решаем", - подчеркнул Темрезов.

Путин также отметил востребованность отдыха в Карачаево-Черкесии. "У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны - как к Черноморскому побережью", - сказал он. Глава республики отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, регион посетили 1,54 миллиона туристов - при том, что население составляет 500 тысяч человек."В три раза больше, чем жителей", - подчеркнул Путин.

В своем докладе Темрезов отметил, что он понимает необходимость развития реального сектора экономики, создания новых рабочих мест, высокотехнологичных рабочих мест. Президент попросил главу региона подготовить проект развития экономики республики.

В регионах Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Рынок труда

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