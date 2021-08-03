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03.08.2021 10:50
Рубрика: Общество

Три горнолыжных курорта СКФО ввели единый ски-пасс

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа" Фото: Пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа"
Фото: Пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа"

Северо-Кавказские горнолыжные курорты "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Архыз" в Карачаево-Черкессии и "Ведучи" в Чечне договорились о выпуске сезонного абонемента, который будет действовать на каждом из них. Абонемент позволит безлимитно кататься на всех трассах указанных курортов. Как сообщил генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев, нововведение позволит выбирать любой курорт в зависимости от текущей погоды.

Фото: Пресс-служба "Курортов Северного Кавказа"
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- Сезонные ски-пассы пользуются спросом на нашем флагманском курорте "Архыз". В этом году, объединившись с АО "Курорт Эльбрус", мы поняли, что можем предложить нашим гостям новые возможности: разнообразное катание, много трасс, самый длинный горнолыжный сезон в России. И сделать это по-настоящему удобным, - отметил Тимижев, слова которого приводит пресс-служба КСК.

По словам директора акционерного общества, у курортов разные особенности, которые могут заинтересовать туристов при определенных обстоятельствах и выбирать из них прямо перед поездкой. Например, в Архызе шире выбор трасс - на двух склонах 30 километров. В следующем сезоне откроются еще две канатные дороги, так что протяженность трасс только увеличится.

"Ведучи" больше подходит для семейного отдыха, здесь больше трасс для новичков, которые подойдут детям, а также есть трасса со всесезонным покрытием, где можно покататься и летом.

На Эльбрусе же самый длинный горнолыжный сезон. В прошедшем сезоне трассы были открыты почти до середины июля. К тому же, здесь находится самая высокогорная зона для катания на лыжах и сноубордах в России - трассы начинаются с отметки в 3847 метров над уровнем моря.

Единый ски-пасс для трех курортов будет стоить 50 тысяч рублей для взрослых и 32 тысячи для детей. Важно, что билет включает все дни, будь то выходные или новогодние праздники, когда цена на ски-пасс обычно сильно поднимается.

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