Ученые предложили программу сохранения биологических ресурсов Каспия

Новости

Крупный лесной пожар охватил северный пригород Афин 18:45
Джейсона Момоа взбесил вопрос о сцене изнасилования в "Игре престолов" 18:40
Утвержден проект планировки первого участка метро в Бирюлево 18:39
Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы 18:38
В Россию из Германии экстрадировали особо опасного преступника 18:28
Магнус Карлсен проиграл в полуфинале Кубка мира по шахматам в Сочи 18:26
Частицы мощей св. Александра Невского вернут в Москву после крестного хода 18:16
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь Турции в тушении лесных пожаров 17:59
Витория: Промес вряд ли сыграет с "Бенфикой" 17:50
В санаториях Кубани открылись 14 пунктов вакцинации для туристов 17:43
В Ленобласти ввели 20-процентный кешбэк на киносъемки в регионе 17:27
Литовские пограничники не пустили на территорию страны около 180 мигрантов 17:20
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 7,4% на "первичку" дороже 12 млн рублей 17:12
Москва догоняет Гонконг по наценке на пентхаусы 17:11
Исследование: Продолжение курения у онкопациентов серьезно ухудшает прогноз 17:11
Шойгу рассказал о подготовке к Армейским играм и военно-техническому форуму 17:03
У пожилых людей нашли в два раза больше антител к COVID-19, чем у молодых 16:55
В ПФР напомнили о праве ряда россиянок на досрочную пенсию 16:53
Святенко: Женщины смогут работать авиамеханиками с весны 2022 года 16:52
Правительство не поддержало инициативу об увеличении социального вычета 16:46
Полиция Испании задержала банду наркоторговцев во главе с 79-летней женщиной 16:42
В Москве автомобиль сбил двоих детей 16:40
Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом 16:39
Под Тверью возбудили три уголовных дела о лжевакцинации 16:38
Банки ужесточат требования к ипотечным заемщикам 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 18:05
Рубрика: Общество

Ученые предложили программу сохранения биологических ресурсов Каспия

Ученые предложили программу экомониторинга и сохранения биологических ресурсов Каспия
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 173(8524)
В июле в дагестанской акватории Каспийского моря зафиксировали массовую гибель рыбы на площади 100 гектаров. В основном пострадали частиковые породы.
Фото: Ольга Головко/РИА Новости Фото: Ольга Головко/РИА Новости
Фото: Ольга Головко/РИА Новости

"Скорее всего, рыба погибла из-за природных факторов. Наиболее вероятная причина - перемена течения в прибрежной части", - рассказали корреспонденту "РГ" в Каспийском природоохранном центре.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Правительство утвердило дополнительные меры поддержки рыбного промысла

Кроме того, на дагестанском побережье стали регулярно находить погибших "краснокнижных" нерп. Последний случай гибели около 200 тюленей зафиксировали в мае. По данным минприроды России, почти 90 процентов - молодые особи возрастом до двух лет. Основная версия гибели животных - попадание в рыболовные тралы. Предварительное обследование показало, что с тюленей сняли шкурки, а затем выбросили туши в море.

Сотрудники Каспийского природоохранного центра постоянно мониторят побережье. В марте патруль экологов обнаружил около 40 мертвых кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу России. Проверку начали в следственном управлении и прокуратуре республики. Но до сих пор ни по одному факту гибели рыб, тюленей и птиц нет окончательного заключения специалистов.

Директор Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН Нухкади Рабазанов в мае принял участие в форуме "Каспий 2021 - пути устойчивого развития". Он предложил программу экологического мониторинга и сохранения биологических ресурсов моря. По словам ученого, необходимо провести комплексное обследование акватории.

- В Дагестане морское побережье тянется примерно на 500 километров. Но у нас нет ни одного корабля, чтобы заниматься мониторингом ихтиофауны. В советское время было два научно-исследовательских судна для таких целей, но с 2000-х годов они не работают. На Каспии регулярно гибнут тюлени, наблюдается массовый мор рыбы. Мы же дальше трех-четырех километров на лодках выйти в море для проведения исследований не можем. А нужно выходить на 50-100 километров, - рассказал Рабазанов.

Корреспондент "РГ" поинтересовался, не связана ли массовая гибель рыбы и животных с активизировавшимся промыслом на Каспии? Ученый ответил, что все причины нужно рассматривать в комплексе.

- Сейчас все больше кораблей выходит на лов кильки. У них есть нормы добычи, в случае вылова другой рыбы компании получают штрафы, у них также могут отозвать лицензию на добычу, - пояснил Рабазанов.

Массовые выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье отмечаются раз в несколько лет (в частности, такое происходило в 2012 и 2016 годах). Заведующий лабораторией экологии животных Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН Камиль Омаров сообщил, что смерть тюленей в конце 2020 года была вызвана асфиксией:

Фото: iStock
Астраханские ученые разрабатывают приложение для рыбаков

- Причиной, вероятнее всего, стал выброс метана, спровоцированный землетрясениями. Это совпало с периодом миграции тюленей с севера на юг.

Заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Шипулин сообщил, что ежегодно по естественным причинам гибнет примерно 10-15 процентов обитающих в море нерп - это от 28 до 40 тысяч особей.

- Специалисты КаспНИРХ провели обследование 26 километров каспийского побережья, где обнаружено 74 погибших животных. Их можно условно разделить на две группы. Первая включает 58 тюленей, которые погибли осенью и в начале зимы. Во вторую входит 16 животных, среди которых многие были ошкурены. Они погибли не более двух-четырех месяцев назад. Среди них попадались и совсем молодые особи. С большой вероятностью они погибли из-за особенностей ледовой обстановки в северной части Каспийского моря, после чего были вынесены на берег, - пояснил Шипулин.

По мнению Рабазанова, необходимо исследовать выбросы метана в море и установить их причины:

- Но на основе фото и видео мы не можем дать полноценное заключение. Надо изучать состояние воды, происходящие биологические и физиологические изменения в живых организмах.

И специалисты для такой работы есть, вот только возможностей воспользоваться своими знаниями и умениями у них не так много. Нухкади Рабазанов по совместительству заведует кафедрой ихтиологии Дагестанского государственного университета:

- У нас есть аспирант, который успел поработать в Бельгии, Голландии, Азербайджане. Так что студентам есть на кого равняться. Но достойных предложений нашим специалистам нет. Системно и комплексно вопросами Каспия, в частности изучением причин гибели рыб, никакая структура не занимается. При этом немало частных предпринимателей в Дагестане выращивают рыбу, и они-то обращаются вуз за консультациями.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В России к 2023 году будут перерабатывать всю добываемую рыбу

Хотя в последнее время кроме ученых и экологов проблемами Каспийского моря озаботились надзорные структуры. В июле в Санкт-Петербурге генеральные прокуроры пяти прикаспийских государств - России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана - во время международной конференции подписали декларацию об охране окружающей среды и использовании природных ресурсов Каспия. В документе сделан акцент на приоритете превентивных мер.

По мнению председателя правления дагестанского отделения Общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество" Османа Булатова, одной из наиболее острых проблем в Дагестане является сброс неочищенных канализационных стоков в море, потому что очистных сооружений просто нет.

- Нечистоты, попадая в Каспий, создают опасные бескислородные зоны, так как из-за высокого уровня загрязнения отмирает морская растительность, вырабатывающая кислород, а затем уже гибнет рыба, - поясняет Булатов.

Среди других проблем он назвал браконьерство, незаконную застройку прибрежной полосы, отсутствие природоохранных территорий и недостаточное финансирование мероприятий, направленных на изучение проблем и улучшение экологии.

В регионах Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом
В Ростовской области с 4 августа ужесточат ограничения по COVID-19
РФПИ: Сертификат о вакцинации в Сан-Марино признали в ЕС
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям
Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел