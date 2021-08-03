Ученые предложили программу сохранения биологических ресурсов Каспия

В июле в дагестанской акватории Каспийского моря зафиксировали массовую гибель рыбы на площади 100 гектаров. В основном пострадали частиковые породы.

"Скорее всего, рыба погибла из-за природных факторов. Наиболее вероятная причина - перемена течения в прибрежной части", - рассказали корреспонденту "РГ" в Каспийском природоохранном центре.

Кроме того, на дагестанском побережье стали регулярно находить погибших "краснокнижных" нерп. Последний случай гибели около 200 тюленей зафиксировали в мае. По данным минприроды России, почти 90 процентов - молодые особи возрастом до двух лет. Основная версия гибели животных - попадание в рыболовные тралы. Предварительное обследование показало, что с тюленей сняли шкурки, а затем выбросили туши в море.

Сотрудники Каспийского природоохранного центра постоянно мониторят побережье. В марте патруль экологов обнаружил около 40 мертвых кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу России. Проверку начали в следственном управлении и прокуратуре республики. Но до сих пор ни по одному факту гибели рыб, тюленей и птиц нет окончательного заключения специалистов.

Директор Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН Нухкади Рабазанов в мае принял участие в форуме "Каспий 2021 - пути устойчивого развития". Он предложил программу экологического мониторинга и сохранения биологических ресурсов моря. По словам ученого, необходимо провести комплексное обследование акватории.

- В Дагестане морское побережье тянется примерно на 500 километров. Но у нас нет ни одного корабля, чтобы заниматься мониторингом ихтиофауны. В советское время было два научно-исследовательских судна для таких целей, но с 2000-х годов они не работают. На Каспии регулярно гибнут тюлени, наблюдается массовый мор рыбы. Мы же дальше трех-четырех километров на лодках выйти в море для проведения исследований не можем. А нужно выходить на 50-100 километров, - рассказал Рабазанов.

Корреспондент "РГ" поинтересовался, не связана ли массовая гибель рыбы и животных с активизировавшимся промыслом на Каспии? Ученый ответил, что все причины нужно рассматривать в комплексе.

- Сейчас все больше кораблей выходит на лов кильки. У них есть нормы добычи, в случае вылова другой рыбы компании получают штрафы, у них также могут отозвать лицензию на добычу, - пояснил Рабазанов.

Массовые выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье отмечаются раз в несколько лет (в частности, такое происходило в 2012 и 2016 годах). Заведующий лабораторией экологии животных Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН Камиль Омаров сообщил, что смерть тюленей в конце 2020 года была вызвана асфиксией:

- Причиной, вероятнее всего, стал выброс метана, спровоцированный землетрясениями. Это совпало с периодом миграции тюленей с севера на юг.

Заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Шипулин сообщил, что ежегодно по естественным причинам гибнет примерно 10-15 процентов обитающих в море нерп - это от 28 до 40 тысяч особей.

- Специалисты КаспНИРХ провели обследование 26 километров каспийского побережья, где обнаружено 74 погибших животных. Их можно условно разделить на две группы. Первая включает 58 тюленей, которые погибли осенью и в начале зимы. Во вторую входит 16 животных, среди которых многие были ошкурены. Они погибли не более двух-четырех месяцев назад. Среди них попадались и совсем молодые особи. С большой вероятностью они погибли из-за особенностей ледовой обстановки в северной части Каспийского моря, после чего были вынесены на берег, - пояснил Шипулин.

По мнению Рабазанова, необходимо исследовать выбросы метана в море и установить их причины:

- Но на основе фото и видео мы не можем дать полноценное заключение. Надо изучать состояние воды, происходящие биологические и физиологические изменения в живых организмах.

И специалисты для такой работы есть, вот только возможностей воспользоваться своими знаниями и умениями у них не так много. Нухкади Рабазанов по совместительству заведует кафедрой ихтиологии Дагестанского государственного университета:

- У нас есть аспирант, который успел поработать в Бельгии, Голландии, Азербайджане. Так что студентам есть на кого равняться. Но достойных предложений нашим специалистам нет. Системно и комплексно вопросами Каспия, в частности изучением причин гибели рыб, никакая структура не занимается. При этом немало частных предпринимателей в Дагестане выращивают рыбу, и они-то обращаются вуз за консультациями.

Хотя в последнее время кроме ученых и экологов проблемами Каспийского моря озаботились надзорные структуры. В июле в Санкт-Петербурге генеральные прокуроры пяти прикаспийских государств - России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана - во время международной конференции подписали декларацию об охране окружающей среды и использовании природных ресурсов Каспия. В документе сделан акцент на приоритете превентивных мер.

По мнению председателя правления дагестанского отделения Общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество" Османа Булатова, одной из наиболее острых проблем в Дагестане является сброс неочищенных канализационных стоков в море, потому что очистных сооружений просто нет.

- Нечистоты, попадая в Каспий, создают опасные бескислородные зоны, так как из-за высокого уровня загрязнения отмирает морская растительность, вырабатывающая кислород, а затем уже гибнет рыба, - поясняет Булатов.

Среди других проблем он назвал браконьерство, незаконную застройку прибрежной полосы, отсутствие природоохранных территорий и недостаточное финансирование мероприятий, направленных на изучение проблем и улучшение экологии.