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03.08.2021 17:55
Рубрика: Общество

В Дагестане предложили возродить древнее село

В Дагестане неоднозначно восприняли инициативу возродить заброшенное древнее село
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 173(8524)
Инициативная группа выходцев из заброшенного села Гамсутль обратилась в правительство республики с просьбой возродить древний аул. Насколько это предложение своевременно с социальной и экономической точки зрения, разбирался корреспондент "РГ".
Аул-призрак стоит на горе - на высоте примерно полторы тысячи метров. Фото: Абдула Магомедов/РИА Новости Аул-призрак стоит на горе - на высоте примерно полторы тысячи метров. Фото: Абдула Магомедов/РИА Новости
Аул-призрак стоит на горе - на высоте примерно полторы тысячи метров. Фото: Абдула Магомедов/РИА Новости

В письме, направленном на имя председателя регионального правительства, говорится, что инициаторы идеи готовы вернуться на земли своих предков и восстановить населенный пункт. По их словам, аул стал туристически привлекательным объектом, но необходимые условия для пребывания гостей могут создать только коренные гамсутлинцы.

Фото: из архива Михаила Малахова
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Аул-призрак, расположенный на высоте примерно полторы тысячи метров в Гунибском районе рядом с селом Чох, сравнивают с затерянным городом инков Мачу-Пикчу. Здесь долгое время проживал всего один человек - Абдужалил Абдужалилов, называвший себя "последним из могикан". Он разводил пчел и принимал редких гостей. В 2015-м Абдулжалила не стало, и село окончательно опустело.

Теперь на живописных улочках "музея под открытым небом" можно встретить лишь туристов. Их число с каждым годом растет - Гамсутль, которому, по некоторым предположениям, около двух тысяч лет, стал одним из самых посещаемых мест региона наряду с Дербентом, Сулакским каньоном и барханом Сарыкум. На его территории находили христианские кресты и надгробия с надписями на персидском языке. А на фасадах домов кое-где можно различить арабскую вязь. Еще лет 30 назад в селе работали магазины, была школа, почта, больница, но затем люди начали переезжать на равнину - в города или более обустроенные и не столь отдаленные села.

Рассмотреть просьбу гамсутлинцев поручили министерству по земельным и имущественным отношениям Дагестана, в стенах которого прошла встреча первого заместителя министра Хабиба Джанаева с главой Чохского сельсовета Салимом Салимовым. По словам Салимова, возрождать село планируется не на старом месте, а рядом с ним.

- Нужно, чтобы у выходцев из Гамсутля была прописка в селе Чох. После ее получения им необходимо обратиться с заявлением в Чохский сельсовет. Однако для выделения земли под личное подсобное хозяйство или индивидуальное жилищное строительство требуется утвердить генплан, - пояснил глава сельсовета.

Фото: tilpich / iStock
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Он добавил, что несколько граждан уже обратились с заявлениями, им отвели участки и разрешили огородить десять соток земли. Но часть поселенцев возвела там капитальные сооружения, хотя на это им разрешения не давали. В минимущества Дагестана пояснили, что запрет на строительство на скотопрогонных трассах мешает возвести новый поселок рядом с Гамсутлем.

"РГ" ранее неоднократно писала о том, как много земельных проблем в Дагестане связано с территориями отгонного животноводства и скотопрогонами. Десятилетиями здесь кипела стройка, в итоге на их месте образовались поселки, при этом многие из них отсутствуют на карте. Сейчас без правоустанавливающих документов образовано 199 населенных пунктов, в которых проживают более 78 тысяч человек.

Что касается начавшегося строительства возле Гамсутля, то, как сообщили в минимущества РД, для проверки информации о нарушениях будет организован выезд на место сотрудников ведомства вместе с представителями минсельхозпрода РД, Дагтехкадастра, Россельхознадзора, администрации Гунибского района и Чохского сельсовета.

Обустроивший в родном селе Чох гостевой этнодом Заур Цохолов считает восстановление Гамсутля утопической идеей. К тому же древний аул привлекает туристов как раз своей аутентичностью.

- А новое село с учетом современных реалий - это огромные вложения. Только на строительство дороги к нему потребуются миллионы рублей. Да и статуса поселения у него нет. Но, допустим, получит он этот статус. Нужно будет создавать инфраструктуру, строить школу, медучреждения. Считаю этот проект бесперспективным, - заявил Цохолов.

Фото: Пресс-служба Минприроды РК
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- Аул опасен для посещения туристами, - такое еще более жесткое мнение высказала корреспонденту "РГ" директор дагестанской турфирмы Яна Мартиросова. - Где гарантия, что в какой-то момент не рухнет пол или крыша старого дома? Я полагаю, что гиды не должны позволять путешественникам заходить внутрь. Очень жаль, что у этого объекта нет хозяина. Его надо закрыть для посещения, чтобы избежать трагических инцидентов.

Главный экономист фонда "Реальная политика" Халил Халилов предлагает свой вариант - разрешить выходцам из Гамсутля строить на дальних подступах к селу заведения общепита, гостевые дома и другие средства размещения туристов, но так, чтобы они не нарушали архитектурной и исторической целостности объекта.

- Люди устремились в село, желая получить доходы от растущего турпотока. Но заселение ими домов может привести к обратному эффекту. В горах Дагестана нет необходимости строить села. Идея экономической самодостаточности горных территорий имеет мало шансов на воплощение в жизнь. Сейчас делаются попытки открыть цеха по переработке сельхозсырья, создать артели ремесленников, занимающихся народными промыслами, но работа идет тяжело. Все новое строительство должно иметь целью формирование комфортной среды для туристов. Но только переселять обратно выходцев из этих мест не нужно. Надо, чтобы уже живущие там горцы работали на индустрию гостеприимства, - заключил Халилов.

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