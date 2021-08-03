Агропредприятия Поморья оказались в убытке из-за роста цен на комбикорма

Летом 2021 года сельхозпредприятия Северо-Запада, занимающиеся производством молочной продукции, оказались в сложной финансовой ситуации: цены на комбикорма, топливо, оборудование значительно выросли, при этом закупочная цена на сырье не повышается. Особенно тяжело арктическим регионам, где в летний период традиционно снижается спрос на молочные продукты. Так, значительные убытки терпят предприятия Архангельской области.

Переработчики и розница не закладывают в цену все расходы фермеров. Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Необходимо учитывать, что в регионе молочное производство - ведущее направление, основной источник прибыли для большинства сельхозпредприятий. Поэтому диспаритет цен так опасен для отрасли:

- К сожалению, на текущий момент разрыв между ценой на закупаемые комбикорма и ценой реализации готовой продукции в Архангельской области составляет 290 миллионов рублей. Сегодня необходимо найти эти средства в областном бюджете, чтобы поддержать сельхозтоваропроизводителей. Иначе отрасль будет откинута на пятилетие назад, а ведь за это время мы смогли добиться очень хороших показателей, - говорит глава комитета по сельскому хозяйству и рыболовству областного парламента Лариса Сергеева.

По ее словам, стоимость кормов начала увеличиваться в середине 2020 года:

- Килограмм комбикорма весной 2020 года стоил 13 рублей, а сегодня - 22 рубля, килограмм жмыха - 17 рублей, сегодня - 35 рублей. И цены продолжают расти.

Одновременно с этим молокозаводы Архангельской области отказываются увеличивать закупочные цены, мотивируя это сезонным снижением спроса, что неудивительно: крупные города Арктики летом пустеют.

Вместе с тем объем производства молока в Архангельской области растет. По информации министра агропромышленного комплекса и торговли Поморья Ирины Бажановой, в 2020 году этот показатель удалось увеличить на 7,7 процента - он лучший за последние 13 лет. Архангельское молоко популярно не только на местном рынке, его начали активно покупать другие регионы - Удмуртия, Татарстан, Мордовия, многие хозяйства надаивают уже в среднем более 11 тонн молока от коровы в год (для сравнения: в советское время этот показатель составлял 3,5 тонны).

Но сегодня, когда кризис в отрасли продолжает усиливаться, важно помочь агробизнесу перейти через этот перевал, не спровоцировать снижения поголовья и разорения хозяйств. Образно говоря, не дать молоку "убежать".

В первой половине 2021-го этого сделать не удалось. По информации министерства агропромышленного комплекса и торговли Поморья, если в предыдущие годы общая сумма государственной поддержки покрывала 20 процентов затрат на производство молока, то выделенная аграриям Архангельской области в 2021 году покроет только 12 процентов. Дополнительная финансовая нагрузка на сельхозпредприятия составила около 200 миллионов рублей.

Областной парламент направил обращение в Министерство сельского хозяйств РФ с предложением найти возможность увеличить финансирование для предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в Архангельской области.

Тем временем власти региона на спасение агропромышленного комплекса планируют направить еще 300 миллионов рублей. А агробизнес региона ищет дополнительные возможности сократить убытки и одновременно увеличить спрос, заинтересовав покупателя новинками.

Важно помочь фермерам "перейти через перевал" и сохранить хозяйства

К примеру, в Устьянах впервые за всю историю Архангельской области начали производить безлактозное молоко, обогащенное селеном. Благодаря племенной работе в местной агрофирме сформировали для этого отдельное стадо, сбалансировали корма - строят собственный завод по производству кормов со специальными рационами. А в архангельском селе Пежма не только построили крупный комплекс с беспривязным содержанием скота, но также начали применять новые технологии электро- и водоснабжения. Передовые приемы кормления, систему добровольного доения коров с подключением робототехники продолжают развивать в Благовещенском. Новую товарную ферму со сберегающими технологиями пустили в строй в Судроме.

А на юге области - в городе Вельске - снова прошла региональная животноводческая выставка, собравшая все наиболее крупные хозяйства Поморья и фермеров.

В этом году животноводы из Холмогорского, Няндомского, Вельского, Устьянского районов снова привезли на выставку уникальных буренок-рекордсменок, дающих 50, 60 и более тонн молока в год (в день - по 16 ведер). "Померяться тоннами", поделиться опытом и вырастить новых рекордсменок к следующей выставке - это дело чести для аграриев региона. И хотя вход на мероприятие был ограничен, по словам главы Вельского района Андрея Гуляева, традиция будет продолжаться, несмотря на все сложности, связанные с пандемией.

Кстати, сократить убытки агробизнесу помогут и новые цифровые технологии: так, в Поморье сейчас создается региональный геоинформационный портал, который позволит более точно планировать посевные работы, объем закупок удобрений, необходимость и очередность проведения сельхозработ.