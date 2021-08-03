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03.08.2021 09:44

Природа не пострадает

Архангельский ЦБК одним из первых в стране получил комплексное экологическое разрешение
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 173(8524)
Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат получил комплексное экологическое разрешение (КЭР). Этот природоохранный документ содержит требования и нормативы, которые позволяют обеспечить снижение негативного воздействия производства на окружающую среду по всем показателям. КЭР включает и принципиально новый для России вид нормативов - технологические.
АЦБК получил официальный статус "зеленой точки" Баренцева Евро-Арктического региона. Фото: Архив АЦБК АЦБК получил официальный статус "зеленой точки" Баренцева Евро-Арктического региона. Фото: Архив АЦБК
АЦБК получил официальный статус "зеленой точки" Баренцева Евро-Арктического региона. Фото: Архив АЦБК

Само понятие "комплексное экологическое разрешение" появилось в Федеральном законе "Об охране окружающей среды" в 2014 году, а соответствующая норма вступила в силу с 1 января 2019-го. Если прежде Росприроднадзор выдавал для объектов с умеренным и значительным воздействием на среду целый ряд разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, то теперь все они должны заменяться одним общим документом - КЭР.?Оно действует семь лет и может быть продлено на такой же срок, если предприятие соблюдает все установленные требования.

Перечень производственных объектов, для которых необходимо получить такое разрешение на первом этапе его действия, Минприроды утвердило в 2018 году. В список вошли 300 крупнейших предприятий России. На их долю приходится не менее 60 процентов суммарных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в стране. В перечень включена и промышленная площадка по производству целлюлозы, бумаги и картона Архангельского ЦБК.

Комбинат, для которого забота об окружающей среде всегда была приоритетом, одним из первых в стране начал работу над получением комплексного экологического разрешения. Как отмечает главный эколог АЦБК Евгения Москалюк, практическая разработка основных положений документа началась еще пять лет назад - для этого на площадке комбината была организована специальная деловая игра.

Для подготовки материалов к получению КЭР на предприятии создали рабочую группу и привлекли специализированную организацию.

- Ключевой массив работы был сделан в течение полутора лет. Считаю, что все было выполнено профессионально, оперативно и стратегически верно. В итоге Архангельский ЦБК с первых же обращений успешно прошел установленный порядок рассмотрения программы повышения экологической эффективности и заявки на получение КЭР, - подчеркивает Евгения Москалюк.

Наличие у комбината программы повышения экологической эффективности было одним из главных условий выдачи важного документа. В феврале 2021 года Министерство промышленности и торговли РФ утвердило масштабную "зеленую" программу Архангельского ЦБК. Она включает более 20 природоохранных мероприятий, а предварительные затраты на ее финансирование оцениваются в 18,2 миллиарда рублей.

Результатом реализации этой программы станет новая экологическая трансформация АЦБК к 2030 году. Обновление позволит сократить удельный сброс загрязняющих веществ в Северную Двину на 45-55 процентов. Уже к 2023 году завершится работа по снижению выбросов серосодержащих соединений в атмосферу.

Напомним: Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат начал экологическую модернизацию своих производств еще 20 лет назад. Задолго до того, как это стало общемировым трендом, предприятие стремилось уменьшить образование загрязняющих выбросов и сбросов в окружающую среду. За последнее десятилетие АЦБК направил на выполнение мероприятий с использованием наилучших доступных технологий около 15 миллиардов рублей.

Комбинат реализовал целый ряд инновационных проектов, ускоривших его технологическое развитие. В их числе переход на выпуск беленой сульфатной целлюлозы без использования хлора.

С 2015 года в рамках программы технического вооружения успешно выполнен комплекс мероприятий, которые сделали предприятие еще более экологически эффективным. Это, например, строительство многотопливного котла, работающего на биомассе, внедрение современных технологий на производстве полуцеллюлозы, реконструкция картоноделательных машин, введение в эксплуатацию современной выпарной станции и еще множество шагов на пути к "зеленому" производству.

Все это позволило Архангельскому ЦБК выйти в лидеры отрасли по природоохранной деятельности и прочно удерживать свои позиции. Предприятие два года подряд занимает высокие позиции в международном рейтинге CDP - проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов. АЦБК также получил официальный статус "зеленой точки" Баренцева Евро-Арктического региона.

Получение комплексного экологического разрешения потребует от предприятия интенсификации работы в природоохранном направлении. Но для Архангельского целлюлозно-бумажного комбината это уже знакомая задача, в решении которой он добился весомых результатов.

Компетентно

Владимир Крупчак, директор по инвестициям Pulp Mill Holding:

- Получение комплексного экологического разрешения мы считаем официальным одобрением реализуемой экологической политики Архангельского ЦБК. Она базируется на таких целях, как снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности производства и снижение углеродоемкости продукции.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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