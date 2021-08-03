Готовы ли в регионах СЗФО отказаться от проверок в пользу профилактики

Федеральный закон о государственном и муниципальном контроле (248-ФЗ), который многие субъекты бизнеса и эксперты называют долгожданным, вступил в силу. Он призван сместить акцент с проверок на профилактику и предупреждение нарушений. Для этого законодатели ввели несколько новых видов взаимодействия контролеров и предпринимателей. Каков сейчас уровень административного давления на бизнес в субъектах Северо-Запада, готовы ли региональные и муниципальные власти работать по новым правилам, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Одна из самых частых претензий к бизнесу - отсутствие разрешения на уличную торговлю, что приводит к демонтажу киосков. Фото: Сергей Николаев/РГ

Профилактика лучше лечения

248-ФЗ узаконил новые виды контрольных мероприятий, такие как инспекционный визит, рейдовый осмотр, контрольная и мониторинговая закупки. Эти проверки более оперативны и менее обременительны для предпринимателей, нежели традиционные.

Кроме того, документ закрепил новые виды профилактических мероприятий. К примеру, профилактические визиты, которые позволят новичкам в бизнесе оценить соответствие своей работы действующим нормам и требованиям, но не влекут за собой никаких санкций. В течение одного года с момента открытия компании надзорный орган должен инициировать профилактический визит - в очной или дистанционной форме. Инспектор расскажет, что предприниматель делает правильно, а что не очень. При этом он не будет выписывать предупреждений и штрафов, даже обнаружив нарушение.

Кроме того, субъект бизнеса может по своей инициативе обратиться за бесплатной консультацией. Консультирование некоторые контролеры практикуют и сейчас, но 248-ФЗ детально регламентирует эту процедуру.

- Следует подчеркнуть, что участие в профилактических мероприятиях - это право, а не обязанность контролируемых лиц, - поясняет министр регионального контроля Калининградской области Елена Серая. - Все профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия контролируемых лиц либо по их инициативе.

Глава небольшой ремонтно-строительной компании в Калининграде Михаил Ковалевский жалеет, что профилактический визит нельзя было организовать пять лет назад, когда он только начал вести собственный бизнес. Тогда его оштрафовали на двадцать тысяч рублей за работу без средств индивидуальной защиты лица.

- Раньше я трудился в составе бригады, а тут сын подрос, решил организовать семейное дело, - рассказывает Михаил. - Зарегистрировал ИП с двумя наемными работниками. Жена ведет документацию, сын кладет плитку и помогает с отделкой. Вообще-то мы здоровье бережем, у нас есть и респираторы, и специальные очки. Но мы их не всегда надевали, бывало, работали с открытыми лицами, так удобнее. Не знали, что есть определенные работы, во время которых очки и средства защиты органов дыхания снимать нельзя, даже если в комнате нет пыли, едких запахов. Сейчас-то мы уже, конечно, опытные, но за опыт пришлось заплатить. Если бы можно было позвать трудового инспектора, точно зная, что штраф он тебе не выпишет, но даст совет, я бы, наверное, воспользовался таким правом.

Подготовительная работа

Особое внимание 248-ФЗ уделяет цифровизации контроля. Каждое проверочное мероприятие получит индивидуальный QR-код, который будет наноситься на документы. В любой момент, в том числе во время визита контролера, предприниматель сможет отсканировать код и проверить, занесена ли проверка в Единый реестр контрольных мероприятий, узнать обо всех ее деталях. В перспективе этот реестр, который также создается в рамках реформы, позволит перейти на безбумажный документооборот.

Сейчас власти субъектов РФ приводят местную правовую базу в соответствие с новыми требованиями. В Калининградской области эта работа стартовала в апреле. Здесь создали специальную рабочую группу, в состав которой вошли представители региональных и муниципальных контрольных ведомств, областного министерства цифровых технологий и связи.

- Подготовлен сводный перечень нормативных правовых актов, требующих принятия или отмены, и план-график этой работы, - отмечает руководитель рабочей группы, заместитель председателя областного правительства Ирина Сорокина.

Положения по всем видам регионального и муниципального контроля в Калининградской области намерены утвердить к середине сентября 2021 года. Это позволит заблаговременно подготовиться к контрольно-надзорным мероприятиям 2022 года с учетом новаций.

ЧП больше не стало

Что касается текущей ситуации с проверками, впервые за последние пять лет в нашей стране снизился процент компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти и естественных монополий. Показатель упал с 32 процентов в 2019 году до 23 процентов в 2020-м. Для сравнения: в течение предыдущих четырех лет он стабильно рос на один-два пункта в год. Это показал традиционный опрос, который проводится в рамках составления национального рейтинга инвестклимата.

Существенную роль здесь сыграли санитарно-эпидемиологические ограничения. Многие проверки из-за пандемии в прошлом году отменили, часть перевели в дистанционный формат.

Теперь работа компаний, даже если проверяющие обнаружат нарушения, не будет парализована

- При этом не стало больше пожаров, отравлений, иных ЧП, - комментирует ситуацию председатель Совета НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимир Меньшиков. - Это значит, что предприниматели соблюдают стандарты качества продукции и безопасности помещений вне зависимости от уровня внимания контролеров. То есть методы контроля смело можно упрощать. И вступление в силу нового закона - это нужные шаги в верном направлении. Помимо блока, связанного с профилактикой, вводится несколько других важных норм. К примеру, теперь во время проверок запрещается изымать оригиналы документов. А значит, деятельность компаний, даже если проверяющие обнаружат нарушения, не будет парализована.

Практика покажет

Пока остается нерешенной проблема, связанная с финансовым давлением на бизнес. Вот наглядная иллюстрация. В Псковской области в прошлом году количество плановых проверок сократилось почти в четыре раза по сравнению с позапрошлым годом, а количество внеплановых проверок - примерно в два раза.

При этом общая сумма штрафов снизилась несоразмерно - всего на 13 процентов.

Многие региональные бизнес-омбудсмены, в том числе и псковский бизнес-омбудсмен, предлагали объявить мораторий на штрафы по итогам первого визита контролеров. По их мнению, предприниматель, который впервые столкнулся с надзорными органами, должен получать не финансовые взыскания, а список замечаний и достаточное время на их устранение.

Механизмы закона о госконтроле позволяют предотвращать нарушения, не применяя санкций. Однако главный вопрос заключается в том, как новые установки будут реализованы на практике.

- Не все петербургские предприниматели готовы участвовать в профилактических мероприятиях, - продолжает Владимир Меньшиков. - Кто-то опасается, что контролер, обнаружив нарушение во время профвизита или консультации, через какое-то время вернется с реальной проверкой. Особенно это касается замечаний, которые физически невозможно устранить. Так, не секрет, что здания, построенные в прошлые века, по многим параметрам не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Чтобы их привести в должный вид, денег иногда нужно потратить больше, чем стоит сама недвижимость. Сейчас владельцы таких помещений не желают привлекать внимание проверяющих, боясь, что их "возьмут на карандаш".

Однако в будущем ситуация может измениться, если новая система контроля и надзора докажет свою лояльность к предпринимателям, а главное, сами требования будут еще больше соответствовать фактическому положению дел. Мы очень надеемся, что принципы превалирования профилактики над наказанием, которые декларирует 248-ФЗ, будут соблюдаться и все разночтения будут толковаться в пользу субъектов бизнеса.