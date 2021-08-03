Как остановить рост числа нерабочих ссылок в интернете

Цифровой мир столкнулся с новым вызовом - "вымирание" ссылок в интернете. Сейчас, когда вся новая информация хранится в цифровом виде, "битая" ссылка аналогична вырванной из книги странице. Если ее копии ни в каком виде нет, отсутствие источника ставит под сомнение все последовавшие научные исследования.

О чем речь? Журналисты американской газеты The New York Times и юристы Гарвардского университета выяснили, что четверть ссылок, которые использовались газетой при цитировании или указывали на определенный ресурс, сейчас ведут в никуда. Проблема затронула половину материалов, выходивших на протяжении последней четверти века.

А профессор права Джонатан Зиттрейн проанализировал "гниение" интернета и напомнил, что он был создан для коммуникации устройств, а не для "разговоров с вечностью". Результат налицо: 50 процентов ссылок, включенных в судебные решения с 1996 года, когда была использована первая гиперссылка, больше не работают. В 2016 году команда Принстонского университета выяснила, что 75 процентов ссылок на опубликованные ранее научные исследования также "сгнили". Учитывая, что теперь больше не принято создавать бумажные копии, пишет автор, за хранение информации несут ответственность все и одновременно никто. Кроме того, исходная информация может быть изменена. Однако это только одна грань проблемы.

Другая грань - взаимодействие граждан и органов государственной власти. Например, можно вспомнить десяток сайтов федеральных ведомств, которые канули в Лету вместе с уникальными накопленными архивами по истории рассмотрения обращений граждан, по решению государственных проблем, по общественной жизни субъектов РФ. Причина в том, что ведомство просто сменило подрядчика, напоминает Илья Веригин, директор компании "Биорг" по работе с органами государственной власти.

Для бумажных документов существует система классификации ценности информации с научной, культурной и общественной точки зрения. Разработаны регламенты их оцифровки. Аналогично и с сайтами - необходимо создать правила, по которым сайты нужно архивировать, создавать бэкапы, к которым всегда можно обратиться, если неисправна ссылка или недоступен оцифрованный образ, уверен эксперт.

Две трети ссылок на научные исследования в Сети уже "сгнили"

Решение описанных проблем лежит в регуляторной плоскости и при соответствующей корректировке законодательства, установлении регламентов и надлежащей надзорной деятельности ситуацию можно изменить, уверен Арсений Майоров, проектор по цифровому развитию ЛГУ им. А. С.?Пушкина.

При этом заставить частных лиц или частные организации не менять ссылки десятки лет невозможно. Если источники важны для деятельности госорганов или других интересов страны, то такие источники должны быть сохранены при использовании в государственном хранилище, уверен Software Engineer Максим Петриков. Однако этот вопрос только предстоит решить.

Кстати

Одно из возможных решений проблемы - создание специализированной цифровой библиотеки, размышляет Сергей Иванов, исполнительный директор IPR MEDIA. Она формируется с помощью системы цифровой идентификации объектов DOI. После этого объект получает "вечную" закрепленную ссылку, которая всегда находится в одном месте и не может быть перемещена или удалена, в отличие от ссылок URL.