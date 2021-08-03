Как повлияет введение нормативов на деревянное домостроение

Строительство домов из дерева в России обретает законодательный фундамент. До сих пор в государстве, которое занимает первое место в мире по площади лесов (более 20 процентов мировой лесной площади) и по объему запасов древесины (83 миллиарда кубометров), не было норм, регламентирующих деревянное домостроение. Сейчас дан старт решению этой проблемы. Росстандарт опубликовал для обсуждения первые редакции двух новых сводов правил, касающихся строительства зданий из клееного бруса и срубных конструкций.

Строить нужно не только по стандартам, но и так, чтобы дом простоял сто лет. Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Представители строительных компаний отмечают важность того, что разработчики правил готовы к диалогу с отраслевыми экспертами. По их мнению, обнародованные проекты документов требуют доработки.

Например, возникло много вопросов и замечаний, касающихся соединений венцов в срубах между собой. Правила предусматривают слишком малый выбор таких соединений, в то время как сегодня существует очень большой выбор крепежа и соединителей, превосходно зарекомендовавших себя и прошедших проверку временем, отмечает старший специалист научно-технического направления Ассоциации деревянного домостроения Владимир Стоянов. По его словам, необходимо учесть все типы крепежей, либо обосновать запрет на использование того или иного соединения.

- Наши конструкторы готовят правки к этому документу, на данный момент предлагаемые доработки составляют 28 страниц текста, - отмечает заместитель директора компании "Изба де люкс" Юлия Юрлова.

"Разворот" производителей в сторону экспорта вызвал острый дефицит пиломатериалов

Разработка "деревянных" нормативов продолжается. Недавно вышло третье изменение к СП 64.13330.2017 "Деревянные конструкции", в котором идет речь об использовании перекрестно-клееной древесины, позволяющей строить из дерева многоэтажные здания и завоевавшей большую популярность во всем мире. По словам Владимира Стоянова, в ближайшее время будет опубликован новый ГОСТ "Конструкции деревянные клееные. Стеновой брус. Технические условия". Этот документ крайне важен для отрасли, поскольку он установит единые требования, предъявляемые к изготовлению клееного стенового бруса. От него выиграют и потребители, которые получат высококачественную клееную продукцию, и производители, которые получат документ с четкими требованиями, где будут отсутствовать белые пятна и двойные трактовки.

Но для того, чтобы деревянное домостроение развивалось, предстоит решить еще много проблем. Федеральный закон "О техническом регулировании" указывает, что свод правил регламентирует проектирование, включая изыскания, производство, строительство, монтаж, наладку, эксплуатацию, хранение, перевозку, реализацию и утилизацию продукции. Однако в проектах СП по строительству зданий из деревянных конструкций ничего не говорится об изысканиях, эксплуатации и утилизации.

- Отечественный стройкомплекс как заказчик этого документа следует своему прежнему правилу: спроектировать и построить, а за остальное мы не отвечаем. В сегодняшних реалиях такая позиция неприемлема, - считает отраслевой эксперт, кандидат технических наук Виктор Кислый.

Кроме того, в малоэтажном домостроении сегодня нет общей классификации и терминологии, считает аналитик. Из-за этого становится сложно формировать современные требования к безопасности и качеству малоэтажных зданий, домов и жилищ. Сейчас существует избыток предлагаемых частных нормативных решений, при этом единых требований к объекту нет. Это явно не соответствует обозначенной властями цели вдвое сократить количество нормативных документов в строительстве.

Развитие малоэтажного деревянного строительства особенно важно в Арктике с ее суровым климатом. Практика показала, что дома из дерева лучше всего сохраняют тепло. Кроме того, в Арктической зоне РФ около 90 процентов вводимого в эксплуатацию нового жилья расположено в малоэтажных зданиях, поэтому здесь больше предпосылок для более широкого использования деревянных материалов, отмечает советник Российской академии архитектуры и строительных наук Юрий Варфоломеев. По его словам, в высоких широтах намного быстрее накапливаются повреждения в защитно-декоративных покрытиях и строительных материалах из-за замерзания и оттаивания содержащейся в них влаги.

При этом быстро проявляются ошибки проектирования, строительства и эксплуатации объектов недвижимости. Это необходимо отразить в нормативных документах, поскольку исправление дефектов в Арктической зоне обходится во много раз дороже, чем на других территориях.

Опрошенные корреспондентом "РГ" эксперты сошлись во мнении, что для развития деревянного домостроения нужна не только четкая техническая нормативная база. Для этого необходима федеральная программа, включающая целый ряд экономических мер. Это особенно очевидно сейчас, когда стоимость стройматериалов из древесины резко повысилась. Сегодня в России расчетный дефицит пиломатериалов составил около трех миллионов кубометров. Стоимость сухой доски за последний год взлетела в три раза. В прошлом году кубометр этой продукции стоил примерно 12-14 тысяч рублей. На июль и август 2021 года кубометр сухой доски стоит 32-35 тысяч рублей. Дефицит фанеры еще сильнее - даже по максимальной цене ее найти сложно. Поставщики называют срок поставки фанеры не менее двух-трех недель.

Причина в резком росте индивидуального жилищного строительства как в России, так и за рубежом. Например, перекрестно склеенные плиты CLT в Европе и США постепенно приходят на смену традиционному стройматериалу - бетону. Деревянные панели в западных странах считаются будущим строительной отрасли.

В результате цены на пиломатериалы, из которых производятся такие панели, взлетели до исторического максимума. Многие отечественные производители в этих условиях переориентировались на экспорт своих пиломатериалов и древесных плит. Что касается России, то в 2020 году здесь было построено 9,3 миллиона квадратных метров индивидуальных жилых домов. Это рекордный уровень с 2009 года. У одной из вологодских компаний, которая выпускает деревообрабатывающие станки, портфель заказов за последнее время вырос вдвое, отметил Сергей Шкакин, председатель совета Ассоциации деревянного домостроения Вологодской области. В итоге "разворот" производителей в сторону экспорта вызвал острый дефицит пиломатериалов на внутреннем рынке и существенный рост цен на них.

- У американских строительных компаний, с которыми мне доводилось контактировать, портфель заказов сформирован на два года, - подчеркивает Юлия Юрлова. - У наших - примерно на полгода, сейчас мы принимаем заказы на январь 2022 года. Введенных с 1 июля пошлин на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22 процента, уже недостаточно, они не окажут сильного влияния на ситуацию. Мы готовим обращение в Минпромторг РФ с просьбой ввести более жесткие меры по регулированию экспорта. Например, увеличить пошлины на вывоз лесоматериалов до 80-100 евро или ввести квоты на экспорт.

Кстати

По данным Федеральной таможенной службы, в январе - мае 2021 года из России было вывезено необработанной древесины на 2,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт необработанной лесопродукции вырос на 24,5 процента и составил 5,548 миллиона кубометров. В эти же месяцы объем экспортных поставок лесоматериалов, полученных распиловкой или расщеплением, увеличился на 21,5 процента. По экспортным поставкам леса лидируют Хабаровский край (2,7 миллиона кубометров), Вологодская область (2,2 миллиона кубометров), Иркутская область (1,9 миллиона кубометров), Приморский край (1,6 миллиона кубометров) и Ленинградская область - (один миллион кубометров).

Прямая речь

(комментарий подготовлен газетой "Тагильский рабочий" Свердловская область)

Александр Семячков, экс-глава муниципального образования Горноуральский городской округ Свердловской области:

- Свод правил по строительству деревянных строений обязательно нужен. Существующие правила домостроения сегодня носят рекомендательный характер, и строителям никто не запрещает строить любые дома. В том числе и любого качества. Но ведь заказчик дома, покупатель имеет право знать, какого качества дом он получит в итоге: будет ли здание теплым, обеспечит ли ветрозащиту, какой окажется стоимость эксплуатации такого жилья и т. д. Кроме того, исполнение норм строительства индивидуальных жилых домов должно учитываться при регистрации недвижимости. Однако без четких сводов правил оценить, проверить готовое строение на его качество и безопасность достаточно сложно, долго и дорого.

На рынке частного подряда на деревянное домостроение из-за экономии средств качество очень часто снижается, при этом индивидуальные предприниматели и бизнес-организации понимают, что у заказчика (покупателя) отсутствуют инструменты контроля и оценки выполненной подрядчиками работы. Ведь оценить дом без четко регламентированных норм проблематично.

Поэтому новый свод правил поможет установить стандарты качества при строительстве, так как появятся конкретные ориентиры как у покупателей, так и у всех профессиональных участников рынка деревянного домостроения. Единые правила сделают рынок загородного, сельского жилья более прозрачным по ценообразованию, по объективной оценке качества строительства. В этом случае можно будет развивать различные федеральные, региональные программы частного домостроения, ипотечного кредитования.

За последние десятилетия коренным образом изменились строительные технологии, появилось много современных высококачественных материалов. Единые строительные нормы для домов из дерева актуализируют нормативно-техническую документацию. Исполнители будут вынуждены не экономить на технологиях, не применять устаревшие при проектировании и строительстве. Например, сегодня активно используется каркасная технология, позволяющая возводить энергоэффективные здания. А ведь ее вполне можно использовать и в индивидуальном домостроении.

Кроме того, деревянное индивидуальное жилье должно отвечать и другим параметрам: например, соответствовать архитектурному облику населенного пункта, хорошо "вписываться" в приусадебном участке с соблюдением всех существующих нормативов.

(комментарий подготовлен порталом Obninsk.name, Калужская область):

Тележенко Иван, заместитель министра строительства и ЖКХ Калужской области - начальник управления жилищного строительства:

- В Калужской области очень развито деревянное домостроение в области индивидуального жилищного строительства. Примерно 30-40 процентов от возводимого индивидуального жилья - деревянные дома, которые строятся по старой классической схеме. Был в регионе и опыт по строительству многоквартирных жилых домов из дерева, но сегодня они не строятся, акцент сделан на ИЖС.

В прошлом году мы ввели 819,5 тысяч квадратных метров жилья. Из них 600 тысяч - ИЖС. Из этих 600 тысяч почти 300 тысяч - деревянное домостроение.

Почему так высока популярность домов из дерева? Во-первых, это экологически чистый материал. Во-вторых, дерево обладает высокой теплопроводимостью. В-третьих, сроки строительства гораздо ниже. Возьмем щитовые дома - построить дом от фундамента до ключа можно за очень короткий промежуток времени. Если сравнить, например, с кирпичными домами, то как материал кирпич дешевле, но временных затрат требуется больше, поэтому выходит дороже. Плюс требуется дополнительная работа с фасадом, с внутренней отделкой. Деревянный дом, особенно если это клееный брус или цилиндрованный брус, зачастую не требует дополнительной отделки.

По деревянному домостроению никаких нормативов возведния нет. То есть априори понимается, что деревянный дом - малоэтажное жилищное строительство. Это значит, что строить из дерева дома выше 2-3 этажей - нельзя. Сейчас как раз вносятся определенные изменения, которые позволяют строить, в том числе и многоэтажные жилые дома из дерева. До этого все деревянное домостроение сводилось к строительству малоэтажных индивидуальных жилых домов до двух этажей.

Также сегодня наблюдается удорожание материала, которое скажется на стоимости квадратного метра. Повлияет ли это на развитие жилищного строительства в целом? Да, если не будет эффективного механизма, который может позволить получить доступные денежные средства на развитие жилищного строительства.

Например, сегодня только несколько государственных банков предоставляют ипотечное кредитование на строительство индивидуального жилого дома. До этого ипотеку можно было брать только на покупку квартиры. С этого года несколько крупных государственных банков такой продукт запустили. Но по-хорошему нужно, чтобы ипотека была общедоступной для всех. И тогда, возможно, спад в связи с изменением стоимости строительных материалов можно будет избежать, потому что люди смогут получать кредит под нормальный процент и строить дома. Сейчас тем, кому так или иначе отказали в государственных банках, приходится брать обычный потребительский кредит под залог практически всего имущества и под высокий процент в коммерческих банках. При наличии ипотечного предложения на строительство дома у коммерческих банков вырастет спрос на подобное кредитование. Так как и залог, и процент выгодны для конечного потребителя.