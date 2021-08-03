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03.08.2021 10:13

Ленобласть вошла в число регионов с самым активным спросом на склады

Текст: Ян Гриневич (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 173(8524)
За пределами Москвы зафиксирован рекордный объем сделок с логистическими объектами, следует из аналитического отчета MarketBeat Full Edition, подготовленного аналитиками Cushman & Wakefield. Эксперты связывают такие результаты с экспансией онлайн-ретейлеров в регионы и развитием этого рынка в последние два года.

За первое полугодие 2021 года в регионах России было куплено и арендовано максимальное количество площадей за всю историю наблюдений - 748 тысяч квадратных метров, что на 16 процентов больше аналогичного показателя 2020 года. Объем сделок аренды и продажи, заключенных в Ленинградской области, составил 214 тысяч квадратных метров, доля регионального спроса - 29 процентов.

Как пандемия сказалась на посещаемости аутлетов в России

В целом онлайн-операторы купили и арендовали в регионах России 470 тысяч квадратных метров складских площадей - в пять раз больше, чем в первом и втором кварталах 2020 года.

- Онлайн-операторы реализовали рекордное для рынка регионов количество складских площадей: спрос с их стороны за первое полугодие 2021 года превышает годовой объем всего регионального спроса в 2016-2018 годах. Многоканальный ретейл (то есть те компании, которые работают онлайн и офлайн) после пикового 2020-го взял паузу, - прокомментировала аналитик Cushman & Wakefield Екатерина Ногай.

В 2020 году компании многоканального ретейла активно развивали собственную логистику как на московском рынке, так и в регионах России, в то время как онлайн-операторы делали акцент преимущественно на столичный регион. В 2021 году ситуация изменилась: онлайн-ретейл реализует рекордное количество площадей для регионального рынка, в то время как компании многоканального ретейла находятся в процессе организации бизнес-процессов и запуска своих новых площадок, улучшая скорость и качество доставки в регионах.

Каждая третья сделка в стране по аренде и продаже складских помещений заключена в Ленинградской области

В ближайшее время тенденция сохранится, можно ожидать ряда крупных сделок со стороны лидеров онлайн- рынка в менее освоенных регионах. В среднесрочной перспективе многоканальные операторы также возьмут курс на расширение своего присутствия на второстепенных рынках вслед за чистым онлайном, уверены эксперты.

Тем временем

Насколько активно развивается онлайн-торговля, можно судить и по сегменту дистанционной торговли продуктами. По данным NielsenIQ, продажи свежих овощей, мяса, фруктов, морепродуктов и молочной гастрономии выросли за год почти на 120 процентов, то есть вчетверо быстрее, чем товары повседневного спроса. Так, продажи выпечки онлайн с июня 2020 года по май 2021 года росли на 166 процентов, морепродуктов - на 141 процент, молочных продуктов - на 135 процентов, мяса - на 117 процентов, овощей - на 115 процентов, фруктов и орехов - на 110 процентов. В свою очередь, доля покупателей, которые не хотят совершать онлайн-покупки продуктов категории fresh, снизилась с 57 до 37 процентов.

В регионах СЗФО

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