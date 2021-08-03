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03.08.2021 16:05

Микротравмы на производстве поставят на учет

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 173(8524)
С 1 марта 2022 года вступят в силу поправки в Трудовой кодекс РФ, которые существенно расширяют обязанности работодателя по охране труда. На каждом предприятии, численность сотрудников которого превышает 50 человек, к этому времени должна появиться служба охраны труда или штатная единица специалиста по охране труда. В число должностных обязанностей такого специалиста будет входить в том числе расследование, оформление и учет микротравм, которые работник получил на производстве. В сфере малого бизнеса эту обязанность возложат на руководителей.

Микротравмы - это, к примеру, небольшой порез или ожог, который получил повар в ресторане. Для автослесаря - придавленный колесом палец на ноге. Для рабочего цеха металлообработки - кусочек стружки, попавший в глаз. Чаще всего такие ситуации происходят из-за несоблюдения условий труда и по вине самих сотрудников. Их учет позволит выявить слабые места и тем самым избежать возникновения более опасных случаев производственного травматизма.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
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Некоторые предприятия ввели подобную систему, не дожидаясь законодательного требования. Однако, как отмечают эксперты, опрошенные "РГ", контроль за микротравмами действительно может натолкнуться на противодействие, причем на всех уровнях. Рядовые сотрудники будут бояться санкций, поскольку значительное количество случаев микротравм так или иначе привлечет внимание контролирующих органов и в конечном итоге потребует от работодателя дополнительных вложений, чтобы исправить ситуацию. А собственник или руководитель, как показывает опыт, довольно часто надеется на русский авось.

Еще один немаловажный риск - бюрократия. Председатель Совета директоров Группы строительных компаний "ЦЕНТР" Олег Филиппов считает, что с вступлением в силу новых требований "грядет новая бюрократическая работа за счет бюджетов разных уровней, а значит, за счет работодателя - по определению, ..микро.. травма или нет", и установлению обстоятельств ее получения.

- Мера предполагает в целях снижения рисков заведение еще большего числа циркуляров и инструктажей по охране труда и техники безопасности, - отмечает он. - Кроме того, она даст контролирующим органам возможность увеличить и число проверок, и количество факторов в каждой проверке. А если сотрудник поцарапал пальчик в дороге, а заявил об этом на третьей минуте рабочего времени?

Очевидно, что плюсы и минусы нового подхода станут очевидны после того, как поправки в ТК вступят в силу и система заработает. Однако юрист Дмитрий Кириллов полагает, что для этого необходима не только законодательная база, но и понятная мотивация работников. Пока они не поймут, зачем фиксировать каждый синяк, они просто не будут этого делать. Кроме того, потребуется значительно повысить квалификацию специалистов в области охраны труда.

Учет позволит избежать возникновения более опасных случаев

Отметим, что работа над нормативными актами, которые будут регламентировать работу новых поправок, еще продолжается. Так, месяц назад был выпущен приказ Минтруда России "Об утверждении Рекомендаций по выбору метода оценки уровня профессионального риска и по снижению уровня такого риска", которые также вступят в силу с 1 марта 2022 года. Рекомендации, кстати, содержат понятие "катастрофические последствия" - к ним относятся групповые несчастные случаи со смертельным исходом и ущерб свыше семи миллионов рублей.

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