В Псковской области 180 населенных пунктов остались без света

Новости

На трассе М-4 завершили монтаж балок развязки на Сальском кольце 13:25
Конкурс в военные вузы по ряду специальностей достиг 6 человек на место 13:20
Шойгу: При реконструкции БАМа в ближайшие 3,5 года сдадут 19 объектов 13:19
ЦБ начал подготовку к продаже акций банка "Открытие" 13:14
Вышел русский трейлер мини-сериала Netflix "Новый вишневый вкус" 13:11
Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы 13:07
В Болгарии за сутки вспыхнуло более 200 пожаров 13:05
Крыховяк заявил, что трансфер в "Краснодар" был оформлен без его ведома 13:00
Оперштаб: В Москве выявлено 1952 новых случая COVID-19 12:58
Вышел русский трейлер нового фильма Альмодовара "Параллельные матери" 12:57
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям 12:55
"Ментальные проблемы" не помешали Симоне Байлз выиграть бронзу Олимпиады 12:53
РФПИ: Сертификат о вакцинации в Сан-Марино признали в ЕС 12:51
Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" получит мощное ударное вооружение 12:49
Мурашко назвал ерундой информацию о чипировании при вакцинации 12:45
Персональный медицинский помощник появится в России 12:44
Германия с мировым рекордом выиграла женскую командную гонку на треке 12:39
Минтранс предложил изменить правила техосмотра 12:39
Боксер Батыргазиев вышел в финал Олимпийских игр в Токио 12:36
Минздрав: Более 98% госпитализированных с COVID-19 не были привиты 12:35
В Европе число случаев заболевания COVID превысило 60 миллионов 12:33
ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ 12:29
В Прикамье два брата устроили нарколабораторию в заброшенной деревне 12:22
Косачев обсудил с генсеком МПА подготовку конференции спикеров парламентов 12:22
На Урале предъявили обвинение матери, прятавшей дочь в шкафу 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 11:54
Рубрика: Происшествия

В Псковской области 180 населенных пунктов остались без света

Текст: Ульяна Вылегжанина

В Псковской области 180 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за сильного ветра и ливней. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Фото: iStock
На Петербург обрушится "сверхливень"

По словам губернатора, больше всего от циклона пострадали четыре района: Невельский, Себежский, Порховский и Пустошкинский. В некоторых населенных пунктах сильный ветер сорвал крыши с домов.

Работы по восстановлению электроснабжения стартовали вчера, 2 августа. Ночью они приостановились, поскольку в темноте в лесу чинить линии электропередачи невозможно. Сегодня утром специалисты вновь приступили к ликвидации последствий циклона.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

Главное сегодня

РФПИ: Сертификат о вакцинации в Сан-Марино признали в ЕС
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям
Минздрав сообщил о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат
МВД не планирует увеличивать штраф за телефон за рулем
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России