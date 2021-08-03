В Псковской области 180 населенных пунктов остались без света

В Псковской области 180 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за сильного ветра и ливней. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.

По словам губернатора, больше всего от циклона пострадали четыре района: Невельский, Себежский, Порховский и Пустошкинский. В некоторых населенных пунктах сильный ветер сорвал крыши с домов.

Работы по восстановлению электроснабжения стартовали вчера, 2 августа. Ночью они приостановились, поскольку в темноте в лесу чинить линии электропередачи невозможно. Сегодня утром специалисты вновь приступили к ликвидации последствий циклона.