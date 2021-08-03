Надолго ли снизились цены на "борщевой набор"

По оценкам Минсельхоза, цены на овощи из так называемого борщевого набора постепенно снижаются по всей стране. В ведомстве объясняют это сезонностью, а также успешными переговорами с торговыми сетями. Стоит ли в ближайшие месяцы ждать картошку по десять рублей за кило, как в прошлые годы, выясняла корреспондент "РГ".

По оценкам экспертно-аналитического центра агробизнеса "Аб-центр", регионы Северо-Запада ежегодно производят около 390 тысяч тонн картофеля, а потребляют 660. Разница закрывается за счет поставок других регионов, прежде всего из ЦФО, где выращивается больше всего картошки. Часть потребностей закрывает заграница.

Крупнейший потребитель округа - это Петербург. Ежегодно жители Северной столицы съедают почти 300 тысяч тонн картофеля, при этом вся картошка в городе привозная.

На ярмарках или рынках часто можно услышать от продавцов, что они продают картошку из Ленобласти. Поставки в Петербург действительно осуществляются, по данным областного департамента сельского хозяйства, в прошлом сезоне в Ленинградской области вырастили 163,7 тысячи тонн картофеля. Это превышает собственные потребности, так что регион активно продает продукцию в соседнем Петербурге.

Еще один "картофельный донор" - это Новгородская область, здесь в хозяйствах выращивается ежегодно около 100 тысяч тонн картошки, а продается около 30 тысяч. Остальное экспортируется.

Примечательно, что Новгородчина входит в топ-15 крупнейших поставщиков картошки в стране и обгоняет, например, Удмуртию, где ежегодно выращивают 130 тысяч тонн картошки. Но в республике и потребляют 78 тонн.

Низкий уровень потребления означает, что новгородцы редко покупают картошку в магазине, многие выращивают ее на своих участках. Ежегодно с личных фазенд граждане собирают, по данным областного правительства, около 80 тысяч тонн картофеля.

Неоднозначная ситуация в Псковской области. Местные власти относят регион к донорам, и, по данным областного Минсельхоза, в прошлом году здесь было выращено 115 тысяч тонн картофеля, что не только полностью закрывает внутреннюю потребность, но еще и на экспорт остается.

Однако по данным Псковстата, из этой цифры только 45 тысяч тонн произведены сельскохозяйственными предприятиями, 60 процентов всего картофеля вырастили сами граждане на своих грядках. Такой картофель на рынок не попадает.

Цены на овощи, конечно, снизятся в сезон, но до уровня августа-сентября прошлого года вряд ли упадут

Регионы, относящиеся к зоне рискованного земледелия, картофель традиционно закупают.

В этом году потребность в импорте оказалась выше. В регионах Северо-Запада урожай закончился раньше обычного. Например, в Ленобласти в 2020 году было собрано на 26 тысяч тонн меньше картофеля, чем в позапрошлом году, в Коми, где и так собственное производство не может закрыть все потребности, посевные площади под картофель были снижены в два раза, под овощи - на 83 процента.

Из-за всех этих факторов, а также из-за мирового роста цен на продовольствие и снижения курса национальной валюты в этот раз египетские и израильские овощи пробили психологическую отметку, морковь оказалась дороже бананов, а апельсины стали доступнее картофеля.

В последние пару недель цены на продукты из "борщевого набора" стали опускаться.

Например, "Народный контроль" Псковской области отчитался о том, что килограмм моркови в магазинах подешевел с 75 до 50 рублей за килограмм, цены на свеклу снизились с 95 до 60 рублей.

На региональных рынках морковь изначально стоила 200 рублей, свекла - 150. Теперь килограмм овощей в среднем стоит 120 рублей.

Несмотря на то что в торговых сетях цены оказываются на 40-50 процентов ниже, чем на рынках, власти региона делают ставку на нестационарную торговлю, в частности - на проведение ярмарок, в расчете на то, что там появится дешевая местная продукция.

Рациональное зерно здесь есть - фермерские хозяйства Северо-Запада приступили к уборке урожая. Например, первые 117 тонн картошки выкопаны в Новгородской области, к уборке приступили в ряде хозяйств Ленобласти.

Картофель нового урожая начал поступать в петербургские торговые сети. Цены сразу упали. Если египетскую картошку продают по 70-80 рублей, то отечественную и свежую - по 30-40.

Промышленный эксперт кандидат экономических наук Леонид Хазанов говорит, что цены на овощи, конечно, снизятся вследствие сезонности, но до уровня августа-сентября прошлого года вряд ли упадут.

Дело в том, что за год себестоимость производства овощей из "борщевого набора" значительно выросла за счет роста цен на минеральные удобрения и топливо. Вмешались и природные факторы.

- Жаркая погода не могла не влиять на урожай овощей и явно далеко не в лучшую сторону: по имеющимся данным, кочаны ранней капусты плохо сформировались, свекла не набрала веса, картофель толком не созрел. В результате пока объемы их урожая низкие, и боюсь, что по итогам 2021 года он окажется меньше, чем в 2020 году. Также могут подорожать овощи, ввозимые из-за границы. "Прогнуть" зарубежных поставщиков по ценам сложнее, ведь они имеют альтернативу в виде Китая, - отмечает Хазанов.

Переломить ситуацию, по словам эксперта, возможно. В первую очередь - за счет установки линий мытья, сортировки, упаковки овощей, а также строительства современных овощехранилищ. Например, осенью даже те регионы, где урожай сложно назвать фантастическим, стараются как можно быстрее реализовать картофель, несмотря на сезонную низкую цену. А начиная с середины зимы они же закупают картошку на стороне.

По оценкам сервиса "Интерагро", в масштабах страны необходимы мощности для хранения 26,5 миллиона тонн продукции. При этом из имеющихся овощехранилищ лишь четверть соответствует современным стандартам. Для фермеров это означает, что если они не продадут свою продукцию по бросовой цене, до зимы, когда цены вырастут, овощи просто не дотянут.