Петербуржцев научат думать как мошенники для борьбы с киберпреступлениями

Необычный способ борьбы с киберпреступлениями предложили в Санкт-Петербургском Федеральном исследовательском центре академии наук. Как сообщает комитет по науке и высшей школе Северной столицы, ученые создали компьютерную игру, которая позволит понять, как мошенники совершают киберпреступления.

Сюжет в игре пока один. По легенде пользователь должен украсть данные из офиса компании путем выполнения ряда квестов. В частности, в игре пользователю предлагается подслушать разговоры, украсть пароли или позвонить одному из виртуальных сотрудников под видом техподдержки и выманить у него все необходимые данные.

Разработчики полагают, что попробовав в себя в игре в необычной роли пользователи более ответственно будут относиться к сохранности данных как на работе, так и дома.

В игре отражен тренд последних лет - все чаще данные воруются не с помощью хитроумных хакерских схем, а благодаря приемам социальной инженерии, когда важные пароли просто спрашивают.

Создатели игры отмечают, что могут адаптировать ее под специфику каждой компании.