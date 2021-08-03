Школьники в прямом радиоэфире поговорили с космонавтами

Девятиклассники средней школы N 2 города Великий Устюг провели прямой радиоэфир с космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым. А предложил выйти на связь с экипажем МКС ученик Егор Деревесников, который увлекается радиолюбительством. Он смастерил антенну, подготовил оборудование, настроил частоту.

Выйти на связь с МКС и поговорить напрямую с космонавтами - для Егора Деревесникова и его одноклассников уже не фантастика. Фото: Из архива средней школы N2 города Великий Устюг

Директор школы направила официальное письмо в РКК "Энергия" с просьбой рассмотреть возможность организации радиолюбительского сеанса. Указывался позывной и вопросы ребят. Радиосвязь разрешили. Все прошло здорово. На прощание Егор передал: "73". И услышал в ответ: "До связи, 73". Это цифровое кодовое выражение хорошо известно коротковолновикам - оно принято международным радиолюбительским сообществом. И означает: самые лучшие пожелания.