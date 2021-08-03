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03.08.2021 20:07
Рубрика: Происшествия

Суд не разрешил сменившему пол петербуржцу считаться матерью

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге один из районных судов отказал местному жителю, сменившему пол, в просьбе официально считаться не отцом, а матерью собственных детей.

За время пандемии в Петербурге выросло число внебрачных детей

Как сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга, с необычным заявлением в суд обратилась женщина, которая до недавнего времени была мужчиной. Этот мужчина был женат и имел в браке детей. Но супруга умерла. После этого вдовец сделал операцию по смене пола.

Получив новые документы, в которых указан женский пол и женское имя, петербурженка решила навести порядок и в свидетельствах о рождении своих детей. Она обратилась в районный отдел ЗАГС с просьбой вписать ее в графу "мать", а в графе "отец" поставить прочерк. Но получила отказ и обратилась в суд.

Женщина объяснила, что несоответствие в документах вызывает массу неудобств и доставляет ей моральные страдания. Во всех учреждениях ей приходится подтверждать свой статус родителя, предъявлять медицинское заключение о смене пола, таким образом раскрывая весьма личную информацию и рискуя подвергаться дискриминации.

Однако суд отказал. Мотивация - "интересы детей превыше всего". Свидетельство о рождении не предполагает двух матерей. А значит, удовлетворить желание бывшего отца можно только полностью исключив из документов сведения о биологической матери. Между тем дети имеют право на получение достоверной информации о личности родителей, а также право на общение с родственниками по линии настоящей матери. "Сохранение персональных данных и медицинской тайны за счет нарушения прав детей недопустимо", - заключают в суде.

Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда согласилась с решением районного суда.

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