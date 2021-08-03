В городах Вологодской области заменят устаревшие светильники

В 35-м регионе на смену старым лампам приходят современные энергоэффективные светильники.

В Череповце, например, в течение двух лет появятся семь тысяч новых приборов. До конца текущего года поменяют 669 светильников. Большая часть работ уже готова. Одна бригада в день ставит до шестнадцати светильников. После завершения программы экономия достигнет 25 миллионов рублей в год.

Светильники разной мощности появятся на участках в зависимости от интенсивности движения, ширины проезжей части, расстояния между опорами. Также учитывается срок деградации светодиодов, чтобы при эксплуатации освещенность не снижалась. По утверждению специалистов, гарантия - пять лет, а срок их действия - десять.

Занимаются подобными работами и в Вологде. Здесь начали с благоустройства Рождественского парка в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На него выделили 47 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, в том числе и федерального. На финальной стадии благоустройства установят световые опоры, на территории парка появится 41 торшерный светильник высотой четыре метра.

А всего в городе будут освещены пять улиц и 14 пешеходных переходов, установят на них 77 светильников.

Их смонтируют на наиболее опасных участках дорог, возле образовательных учреждений.

Многие работы по замене фонарей проходят в рамках губернаторской программы "Светлые улицы Вологодчины". Ее запустили три года назад. За это время отремонтировали около пяти тысяч, установили и заменили более 15 тысяч светодиодных приборов. В прошлом году на эти цели из областной казны выделили 375 миллионов рублей.

Раньше управление наружным освещением осуществлялось по телефонным проводам. Сегодня - по каналам GSM-связи

До внедрения программно-технического комплекса управление наружным освещением осуществлялось по телефонным проводам. Сейчас же управление проходит по каналам GSM-связи. Сигнал поступает от программного комплекса на GSM-коммуникатор. Он подает команду на коммутационный аппарат, который в свою очередь включает напряжение в сеть наружного освещения. В Вологде она состоит из 37 каскадов, каскадным способом и подключается.

Подобные программные комплексы по управлению системами наружного освещения работают в Череповце, Соколе, Вытегре, Шексне. В ближайшей перспективе планируется внедрение программных комплексов и в других муниципалитетах Вологодчины.