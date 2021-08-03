Видео: В Калининграде поймали ночных похитителей мороженого

В Калининграде полицейские по горячим следам задержали пятерых подростков, которые ночью вскрыли уличный холодильник с мороженым и вытащили его содержимое.

Происшествие случилось в Макс-Ашманн парке. Быстро поймать любителей сладкого удалось благодаря камерам комплекса "Безопасный город".

Как сообщили в пресс-службе комплекса, процесс разгрома продуктового холодильника на одной из аллей парка зафиксировали операторы "Безопасного города" в ходе визуального мониторинга обстановки. Пятеро молодых людей взломали металлическую крышку, расхватали стаканчики и рожки с мороженым и кинулись бежать.

Однако насладиться краденым лакомством воришкам не удалось. Сообщение о взломе было тут же передано в полицию. Наряд патрульно-постовой службы прибыл на место происшествия через несколько минут, подростков задержали и доставили в отдел полиции.