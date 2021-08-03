В Коми не нашлось средств для программы по борьбе с борщевиком

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми подготовило проект региональной программы "Борьба с распространением борщевика Сосновского (2021-2024 годы)". Но ее отложили, потому что не нашлось средств.

В Сыктывдинском районе против борщевика активно использовали золу. Его подкапывали и подсыпали 50 граммов золы, уничтожая корни. Однако это оказалось довольно трудоемким процессом. Потом сотрудники Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН представили свой вариант - "Мороз".

Как оказалось, почки растения, которые находятся под землей, погибают при температуре минус 15 градусов. Но земле мешает промерзнуть до такого состояния снег, являющийся надежным термоизолятором. Выход один: постоянно расчищать конкретные наделы. И холод убьет борщевик Сосновского навсегда, рассказал заместитель директора по научной части Института биологии Иван Чадин.

Однако, несмотря на то что эксперимент "Мороз" не требует практически никаких материальных затрат - лишь лопату и желание убирать снег на участке, не все участники эксперимента получили хорошие показатели.

По словам Чадина, требуется обрабатывать сорняк гербицидами на основе глифосата не несколько раз за сезон, а один раз в течение нескольких лет. Таким образом, за три года участок полностью освободится от борщевика, но только в том случае, если четко следовать рекомендациям и использовать качественные гербициды. При попадании их на растения блокируется синтез важных аминокислот и они не выживают и не дают семян.

А вот в Сыктывдинском районе намерены пустить скошенный борщевик в дело.

Как рассказал руководитель одного из сельхозпредприятий Александр Хохлов, сорняк будут выкашивать, потом высушивать и закатывать в сено.

Получится около 150 тюков дополнительной кормовой базы для телят.

В итоге в Коми пока не могут выиграть битву с борщевиком. Все сходятся на том, что необходим комплексный подход с применением механических, агротехнических и химических методов.

Кстати, еще в 2015 году Парламентская ассоциация Северо-Запада обратилась в правительство РФ с предложением о разработке федеральной программы по ликвидации очагов зарастания борщевика. С такими же предложениями в 2017-м вышли депутаты Госдумы. Но идею не поддержали, сославшись на то, что этим должны заниматься регионы, принимая собственные проекты.