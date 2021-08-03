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03.08.2021 14:57

В Коми не нашлось средств для программы по борьбе с борщевиком

Текст: Светлана Цыганкова (Республика Коми)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 173(8524)
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми подготовило проект региональной программы "Борьба с распространением борщевика Сосновского (2021-2024 годы)". Но ее отложили, потому что не нашлось средств.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

В Сыктывдинском районе против борщевика активно использовали золу. Его подкапывали и подсыпали 50 граммов золы, уничтожая корни. Однако это оказалось довольно трудоемким процессом. Потом сотрудники Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН представили свой вариант - "Мороз".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Борщевик начал освоение Заполярья

Как оказалось, почки растения, которые находятся под землей, погибают при температуре минус 15 градусов. Но земле мешает промерзнуть до такого состояния снег, являющийся надежным термоизолятором. Выход один: постоянно расчищать конкретные наделы. И холод убьет борщевик Сосновского навсегда, рассказал заместитель директора по научной части Института биологии Иван Чадин.

Однако, несмотря на то что эксперимент "Мороз" не требует практически никаких материальных затрат - лишь лопату и желание убирать снег на участке, не все участники эксперимента получили хорошие показатели.

По словам Чадина, требуется обрабатывать сорняк гербицидами на основе глифосата не несколько раз за сезон, а один раз в течение нескольких лет. Таким образом, за три года участок полностью освободится от борщевика, но только в том случае, если четко следовать рекомендациям и использовать качественные гербициды. При попадании их на растения блокируется синтез важных аминокислот и они не выживают и не дают семян.

А вот в Сыктывдинском районе намерены пустить скошенный борщевик в дело.

Как рассказал руководитель одного из сельхозпредприятий Александр Хохлов, сорняк будут выкашивать, потом высушивать и закатывать в сено.

Получится около 150 тюков дополнительной кормовой базы для телят.

В итоге в Коми пока не могут выиграть битву с борщевиком. Все сходятся на том, что необходим комплексный подход с применением механических, агротехнических и химических методов.

Кстати, еще в 2015 году Парламентская ассоциация Северо-Запада обратилась в правительство РФ с предложением о разработке федеральной программы по ликвидации очагов зарастания борщевика. С такими же предложениями в 2017-м вышли депутаты Госдумы. Но идею не поддержали, сославшись на то, что этим должны заниматься регионы, принимая собственные проекты.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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