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03.08.2021 17:27
Рубрика: Культура

В Ленобласти ввели 20-процентный кешбэк на киносъемки в регионе

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Ленинградская область подключилась к системе кинорибейтов. Теперь компании, которые решат проводить съемки на территории региона, смогут вернуть 20 процентов от затрат на кинопроцесс.

Фото: Premier
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Заявки на кинорибейты комитет по культуре и туризму Ленинградской области принимает до 2 сентября.

Впервые такая система была опробована в Ленобласти в прошлом году. Но тогда сумма возмещения зависела от района съемок. Например, съемочные группы, работающие в Выборге или Гатчине, могли получить 10-процентный кешбэк, а в Волховстрое или Подпорожье им возвращали 15 процентов.

В этом году ставка стала выше. Это обусловлено высокой конкуренцией, ведь система кинорибейтов действует во многих регионах страны.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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