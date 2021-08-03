В Ленобласти ввели 20-процентный кешбэк на киносъемки в регионе

Ленинградская область подключилась к системе кинорибейтов. Теперь компании, которые решат проводить съемки на территории региона, смогут вернуть 20 процентов от затрат на кинопроцесс.

Заявки на кинорибейты комитет по культуре и туризму Ленинградской области принимает до 2 сентября.

Впервые такая система была опробована в Ленобласти в прошлом году. Но тогда сумма возмещения зависела от района съемок. Например, съемочные группы, работающие в Выборге или Гатчине, могли получить 10-процентный кешбэк, а в Волховстрое или Подпорожье им возвращали 15 процентов.

В этом году ставка стала выше. Это обусловлено высокой конкуренцией, ведь система кинорибейтов действует во многих регионах страны.