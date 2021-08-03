В Ленобласти впервые за 30 лет провели раскопки крупнейшего могильника

Петербургские археологи завершили раскопки древнего ижорского могильника. Подобные работы не проводились уже тридцать лет.

Могильник у деревни Большое Стремление (недалеко от города Сосновый Бор в Ленинградской области) является самым крупным из полностью исследованных ижорских могильников. Как сообщили в СПбГУ, в ходе работ здесь было изучено около 350 погребений XIII-XVII веков. В результате были обнаружены нательные православные крестики, детали костюмов, женские украшения, фрагменты керамической посуды, монеты, ножи, оружие и другие артефакты.

Благодаря монетам удалось выяснить, что последние погребения здесь были совершены не раньше 1671 года - такова дата чеканки самой "молодой" из найденных монет.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории археологии Владислава Соболева, ученым удалось узнать много любопытных деталей о жизни живших здесь малых финно-угорских народов. Например, принято считать, что крестьяне XVII века - это непременно очень бедные люди. Найденные в могилах серебряные застежки и ножи европейской работы опровергают это убеждение. Очевидно, что крестьяне, которые могли позволить себе купить нож не у местного кузнеца, а у приезжего торговца, были вполне состоятельными. Также историки получили подтверждение тому, что местные жители вели активные торговые связи, например, с Нарвой.

Могильник на вершине холма у деревни Большое Стремление был открыт и частично изучен в 1980-х годах. Затем научные работы надолго прекратились. Из-за песчаного карьера, который разрабатывался неподалеку, часть кладбища к 2015 году оказалась разрушена. В 2019 году здесь возобновились археологические работы, а в мае 2021-го продолжились.