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03.08.2021 20:52
Рубрика: Экономика

В метро Петербурга начал курсировать поезд, посвященный нацпроектам

Текст: Татьяна Тюменева
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Петербург стал третьим городом после Москвы и Новосибирска, где в метро пассажиры смогут получить в красивой и доступной форме самую важную информацию о национальных проектах России.
Фото: Сергей Николаев/РГ

Тематический состав отныне курсирует по первой линии. Поезд состоит из восьми вагонов разного цвета. В них - рассказы о десяти направлениях: от здоровья и культуры до новых технологий, создания собственного дела. Есть ссылки на сайты, где можно получить новые данные. Есть и куар-коды, они подскажут, как воспользоваться возможностями, которые дают нацпроекты.

Фото: Администрация Буздякского района Башкирии
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Корреспонденты "РГ" прошли по этим вагонам. И начали с нацпроекта "Здравоохранение". Узнали, как развивается медицина. Несколько раз прочитали о признаках инсульта, когда надо срочно вызвать скорую помощь. Это важно знать! Потом были тесты.

Их можно пройти между остановками. Например, на риск возникновения рака молочной железы. Но более всего, как мы отметили, пассажирам понравился тест на проверку зрения. И сообщение, что денег, сэкономленных на сигаретах за год, хватит на 9 билетов на самолет и 189 - в кино.

В вагоне, посвященном семье и городской среде, есть вся необходимая информация о госпомощи семье, в том числе о маткапитале и бесплатном ЭКО. Что касается города, то вы можете внести (уже во время поездки) предложения по благоустройству. Это действует нацпроект "Жилье и городская среда". В 2020 году уже благоустроили 12 тысяч общественных территорий и дворов.

В вагоне нацпроекта "Цифровая экономика" есть пошаговая инструкция, как защитить ребенка от влияния негативного контента в интернете, как обезопасить свои персональные данные или же как получить грант на свой ИТ-стартап. Между прочим, к 2024 году прием в вузы на ИТ-специальности возрастет с 60 тысяч человек до 120 тысяч. Очень полезны вагоны, в которых рассказывается о портале "Госуслуги", о господдержке предпринимательства.

Ну а самый яркий вагон, на наш взгляд, получился о нацпроекте "Экология". Здесь и редкие виды животных, и все данные по сбору и переработке вторсырья, и информация о волонтерских программах.

Корреспонденты "РГ" убедились: информация, предлагаемая в тематическом поезде, повседневно нужная. И чем более ярко она подана, чем больше картинок, тестов - тем больше она привлекает взгляд.

Сама идея появления тематических поездов - не новинка для Петербурга. Уже шесть лет здесь появляются ярко оформленные составы, знакомящие пассажиров с историей, искусством, литературой. И это пользуется большим спросом.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Национальные проекты 2019-2024

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