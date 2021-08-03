В Мурманской области стартовала программа "Гектар Арктики", которая стала продолжением "Дальневосточного гектара". Северяне могут в упрощенном порядке безвозмездно приобрести земельный участок для собственных бизнес-проектов. На участке можно строить жилые и садовые дома, заниматься животноводством и сельскохозяйственной деятельностью.

Первые полгода программой смогут воспользоваться исключительно жители Мурманской области. С февраля 2022 года за арктическими участками смогут обращаться все желающие россияне, независимо от места жительства, а также участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

- Для этих целей у нас выделено более 730 тысяч гектаров земли, - сообщил на оперативном совещании врио губернатора региона Юрий Сердечкин. - Со 2 августа министерство имущественных отношений, а также министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области начали прием заявок.

Мурманская область входит в число лидеров в стране по площади, предоставленной под программу территории. Она составляет 5 процентов всей территории региона. На Интернет-сайте регионального министерства имущественных отношений размещена интерактивная карта участков.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Северяне живо интересуются возможностью получить участок земли - только в первый день запуска интерактивной карты ею воспользовались около 4 тысяч человек. На утро 2 августа на получение бесплатного гектара в регионах Арктической зоны России зарегистрировано около 900 заявлений. Из этого числа 460 заявителей изъявили желание получить земельные участки в Заполярье.

- На Кольском полуострове площади для реализации программы предусмотрены во всех муниципалитетах, - отметила член Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. - Самые крупные территории - в Кольском, Кандалакшском и Ковдорском районах. При этом консультации, подача документов, помощь в выборе вида разрешенного использования земельного участка, государственная регистрация договора безвозмездного пользования земельным участком также будут бесплатны. Уверена, что возможность построить дом, завести хозяйство, развить собственную деятельность сделает более привлекательной жизнь на Севере.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Заявление граждане могут подать тремя способами. Первый: самостоятельно через портал "НаДальнийВосток.рф" (для этого необходимо авторизоваться на сайте Госуслуги). Второй способ - обратиться лично или по почте в уполномоченный орган или МФЦ. Третий вариант - через Росреестр.

Получить консультацию можно на портале "Наш Север". В связи с большим количеством вопросов по программе "Гектар Арктики", которое фиксирует Центр управления регионом Мурманской области, на портале была открыта горячая линия. Для того, чтобы задать вопрос, северянам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале, затем перейти в раздел "Сообщения", выбрать категорию "Гектар Арктики" и сформулировать сообщение.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

- Если в семье четыре человека, в том числе малолетние дети, то эта семья имеет право на получение четырех гектаров, - пояснила заместитель губернатора Ольга Кузнецова. - Более того, получить земли по соседству смогут группы граждан, к примеру, желающие начать на этих территориях совместных бизнес.

В течение пяти лет на полученном участке должен появиться объект капитального строительства - например, жилой дом площадью не менее 24 квадратных метров, отметила Ольга Кузнецова. Если намерения строить жилье не было, нужно будет подтвердить, что в течение этого периода на освоение участка было потрачено не менее 30 тысяч рублей либо на нем велась предпринимательская деятельность, которая позволила получить прибыль также не менее 30 тысяч рублей - например, сбор грибов и ягод.