В регионах СЗФО снизилась напряженность на рынке труда

Если год назад на одну вакансию в большинстве субъектов СЗФО претендовали несколько человек, сейчас ситуация противоположная: несколько свободных рабочих мест на одного безработного. Однако эксперты предупреждают: позитивная статистика не всегда свидетельствует о позитивных тенденциях. На напряженность, то есть на соотношение количества незанятых граждан на одну вакансию, могут влиять как эффективные меры поддержки рынка труда, так и обилие плохо оплачиваемых рабочих мест, не востребованных у безработных.

В прошлом году в Калининградской области численность граждан, состоящих на учете в областном центре занятости, увеличилась в 7,7 раза по сравнению с позапрошлым годом. На одну вакансию в регионе претендовали два человека, а в пиковые периоды даже три человека.

В 2021-м количество безработных в регионе снизилось в 3,2 раза - с 30,7 тысячи человек в начале года до 9,7 тысячи человек в июле. Количество вакансий достигло при этом 20,8 тысячи единиц. Фактически на каждого калининградского безработного сейчас приходится по две вакансии.

- На 2021 год президент страны поставил задачу восстановить рынок труда до показателей 2019 года, - отмечает министр социальной политики области Анжелика Майстер. - Текущая динамика позволяет нам планировать достижение установленных показателей.

Отчасти на ситуацию в Калининградской области повлиял запуск целого ряда новых инвестиционных проектов. Отчасти - поддержка действующих работодателей. К примеру, компаниям со штатом до 15 человек, работающим в сферах культуры, искусства, отдыха и развлечений, выдают субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с приостановлением деятельности. По состоянию на середину июля чиновники одобрили 205 заявлений на общую сумму 25,3 миллиона рублей.

Субсидии также распределяют между бюджетными учреждениями и индивидуальными предпринимателями, которые оказывают услуги в сфере общепита и дополнительного образования. В рамках этого направления поддержки одобрили 25 заявлений на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

В Псковской области соотношение количества незанятых граждан на одну вакансию составило в июле 2021 года 0,4, что сопоставимо с уровнем 2018 и 2019 годов. Летом 2020-го показатель достиг 1,6, и все равно коэффициент напряженности на Псковщине являлся одним из самых невысоких в СЗФО. Впрочем, говорить о благожелательности рынка труда к соискателям следует с осторожностью, подчеркивают эксперты. Вероятно, наличие незанятых рабочих мест может быть связано с качеством вакансий.

Псковская область год за годом является аутсайдером Северо-Запада по уровню средних зарплат. В прошлом году в целом по округу показатель составил 57,2 тысячи рублей в месяц, а на Псковщине - 31,5 тысячи рублей. Многие псковичи предпочитают ездить на заработки в Москву и Санкт-Петербург. Власти региона подтверждают: проблемы рынка труда, связанные с санитарно-эпидемиологическими ограничениями, в Псковской области усугубляет отрицательная и маятниковая трудовая миграция, развитый теневой сектор экономики.

Определяя уровень напряженности на рынке труда, следует учитывать еще один важный нюанс. В прошлом году размер пособий по безработице в нашей стране серьезно увеличился, а подать заявление о постановке на учет можно было в онлайн-режиме. В результате многие россияне, которые никогда ранее не трудились или сделали длительный перерыв в работе, встали на биржу труда. Они, конечно, получали минимальное пособие. Но в 2020-м речь шла о четырех с половиной тысячах рублей - достаточный аргумент, чтобы отправить дистанционное обращение в службу занятости.

К примеру, в Калининградской области пик безработицы пришелся на конец сентября 2020 года. Тогда безработными признали порядка 36,5 тысячи человек. Из них порядка 19 тысяч человек до обращения за пособием длительное время не работали. В начале 2020 года, для сравнения, в области насчитывалось лишь 800 "давних безработных".

Прямая речь

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ:

- Во всех 85 субъектах РФ сформированы региональные программы с комплексами мер по восстановлению занятости и с учетом рынка труда конкретного субъекта. Это содействие в перепрофилировании работников, организация временной занятости для приобретения дополнительных навыков, помощь в трудоустройстве, дополнительные преференции при открытии собственного дела.