В Вологде арестовали подозреваемого в похищении 12-летней девочки

В Вологде арестовали мужчину, который увез 12-летнюю девочку в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Вологодской области, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Напомним, 12-летняя вологжанка познакомилась в соцсети со сверстницей из Подмосковья. Новая подружка договорилась с девочкой, что ту заберет ее дядя и привезет к ней в гости на машине.

49-летний "дядя", именно он и общался с ребенком под вымышленным именем, приехал, убедил девочку в том, что является родственником знакомой из социальной сети. На машине привез девочку в Подмосковье. Там его и задержали.

Суд во вторник избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведены обыски, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливается мотив и обстоятельства похищения ребенка.