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03.08.2021 16:53
Рубрика: Общество

За время пандемии в Петербурге выросло число внебрачных детей

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Из-за пандемии в Санкт-Петербурге увеличилось количество рожденных вне брака детей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил Виталий Скогорев, заместитель главы Управления федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Сергей Куксин
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По его данным, до сих пор этот показатель уменьшался. Так, в 2010 году доля детей, рожденных незамужними женщинами, составляла 22,3 процента, а в 2015-м она снизилась до 17,8 процента. Однако в 2020 году наметился рост - 18,7 процента.

- Когда мы говорим о сведениях за 2020 год, надо делать скидку на пандемию, из-за которой было приостановлена регистрация актов гражданского состояния, - отметил Виталий Скогорев. - Вероятно, это отразилось и на внебрачных рождениях.

То, что дети рождены вне брака, не означает, что они воспитываются в неполных семьях. По словам Ирины Елисеевой, руководителя сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического института РАН, в Петербурге довольно часто регистрируют таких детей по заявлению обоих родителей - на 10 процентов чаще, чем в среднем по России. Это подтверждает ответственность как матери, так и отца.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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