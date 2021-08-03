Аксенов назвал жалким зрелищем признание Зеленского в любви к Крыму

Жалким зрелищем и набором глупых пустых фраз назвал глава Крыма Сергей Аксенов интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что возвращение полуострова "незалежной" - вопрос времени.

Зеленский признался в любви к полуострову и поведал о детских воспоминаниях - поедании рапанов с песком, прогулках на Ай-Петри и нырянии с высоких прибрежных скал, заключив при этом: "Крым никогда не будет русской землей".

- Эти напыщенные фразы гроша ломаного не стоят, - написал Аксенов "ВКонтакте". - Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист, экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал.

Аксенов вновь отметил, что крымчане в полной мере ощутили на себе заботу Украины, выразившуюся в виде блокад, угроз, предотвращенных спецслужбами диверсий и терактов.

- Украинские политики льют потоки вранья и клеветы о Крыме внутри своей страны и на международных площадках, - констатирует Аксенов. - Людей давно тошнит от этой "любви". К сожалению, Зеленский стал соучастником преступлений против народа Украины, за которые предстоит отвечать. Вот о чем ему стоит подумать вместо того, чтобы нести чушь.

В заключении поста Аксенов посоветовал отправить-таки Зеленскому партию крымских рапанов. "Иногда лучше жевать, чем говорить, - резюмировал глава РК. - А Крым был, есть и будет российским".