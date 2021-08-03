Андрей Маслов назначен главой следственного управления СК по Кубани

Андрея Маслова, 42-летнего генерал-майора юстиции, указом президента РФ назначили руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Андрей Маслов начал исполнять обязанности начальника краевого управления СК еще с сентября прошлого года после ухода с этого поста Вадима Бугаенко. Теперь и. о. руководителя официально назначили главой Следственного управления СК по краю.

Известно, что Андрей Маслов окончил юридический факультет Кубанского государственного университета в 2003 году, а затем прошел профессиональный путь от следователя прокуратуры Новопокровского района до руководителя регионального следственного управления СК России.

В том числе он работал следователем по особо важным делам, занимался расследованием уголовных дел о заказных убийствах, бандитизме, а также об экономических и коррупционных преступлениях, вызывавших большой общественный резонанс. В его послужном списке раскрытие преступлений, совершенных членами банды "Цапков", расследование дела о гибели 63 человек в результате пожара в Камышеватском доме-интернате для престарелых в 2007 году, а также уголовного дела по факту наводнения в Крымске, произошедшего на Кубани в июле 2012 года.