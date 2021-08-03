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Рубрика: Происшествия

Ассоциация юристов помогла отстоять права десятков тысяч граждан

Текст: Владислв Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Ассоциация юристов России бесплатно проконсультировала более 25 тысяч граждан в рамках специального проекта "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса". Одно из резонансных дел: в Калмыкии удалось защитить пенсионера, которому местные чиновники пытались на пустом месте начислить десятки тысяч рублей в качестве платы за землю, которой он не пользовался.
Чиновники хотели заставить пенсионера заплатить за земельный участок, которым он перестал пользоваться. Юристы защитили человека. Фото: Александр Корольков Чиновники хотели заставить пенсионера заплатить за земельный участок, которым он перестал пользоваться. Юристы защитили человека. Фото: Александр Корольков
Чиновники хотели заставить пенсионера заплатить за земельный участок, которым он перестал пользоваться. Юристы защитили человека. Фото: Александр Корольков

Проект представлял собой бесплатный сервис юридической помощи для тех, кто столкнулся с проблемами правового характера. В начале этого года он стал победителем I конкурса 2021 года Фонда президентских грантов. Сейчас пришло время подводить итоги. Юридическая поддержка оказывалась бесплатно. Заявку можно было оставить на сайте АЮР и по телефону "горячей линии". Также в регионах России работали 25 центров бесплатной юридической помощи, где гражданам предоставлялись личные консультации.

Фото: Istock
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"Пандемия новой коронавирусной инфекции стала непростым испытанием для всего мира, - сказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Она проверила на стойкость не только политические и экономические системы, но и инструменты реализации защиты основных прав и свобод граждан и интересов малого бизнеса. Особенно востребованной стала защита в социальной, в частности трудовой, сфере. Вопросы этого направления нередко требуют неотложной юридической консультации".

Проект изначально был нацелен на правовую поддержку жителей в "ковидный" период, когда потребность в такой помощи возникла не только у слабозащищенных категорий граждан, но и у тех, кого мы привыкли относить к среднему классу.

"Таким образом, целевая аудитория оказалась изначально огромной, но, благодаря ресурсам самой Ассоциации и Фонда президентских грантов, она оказалась охваченной бесплатной правовой помощью, - продолжает председатель Тамбовского регионального отделения АЮР Антон Бибаров-Государев. - Жителей Тамбовской области в этот период особенно интересовали меры социальной поддержки - льготы, пособия".

Он подчеркивает, что проект сделал юридическую помощь еще более доступной.

"Привлеченные ресурсы позволили вовлечь в оказание помощи дополнительных специалистов, а значит граждане получали помощь оперативнее, - говорит Антон Бибаров-Государев. - Мы много работали с гражданами по юридическим вопросам, за которые уже никто не хотел браться, слишком сложными и бесперспективными казались эти дела нашим коллегам по юридическому цеху. В некоторых случаях нам удалось добиться реальных результатов - взыскать компенсацию морального вреда, восстановить в очереди на жилье, добиться социальных выплат".

В рамках проекта юристы часто брались за дела, которые их коллегам казались безнадежными

Исполнительный директор - руководитель аппарата Ульяновского регионального отделения Ассоциация юристов России Екатерина Гришина напомнила слова главы государства о том, что всего в России правом получения бесплатной юридической помощи обладают около 30 млн человек, но обращается за ней очень мало людей. "Поэтому считаем очень важным реализацию подобного рода проектов в первую очередь с целью оказания непосредственной помощи гражданам, а также повышения информированности о возможности получения бесплатной юридической помощи жителями нашей страны", - сказала она.

Чаще граждане консультировались по проблемам ЖКХ, защиты прав потребителей, социального обеспечения и многим другим.

Один из успешных примеров в рамках проекта: с помощью юристов АЮР удалось защитить в Верховном суде Калмыкии пенсионера. Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия был подан иск к ранее занимавшемуся предпринимательской деятельностью жителю Элисты о взыскании задолженности по арендной плате и пени в размере около 60 000 рублей за пользование земельным участком после истечения срока договора аренды, так как отсутствовал акт о возврате земельного участка.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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В суде первой инстанции пенсионер защищал себя сам. Элистинский городской суд удовлетворил иск министерства. После вынесения решения пенсионер обратился в Калмыцкое региональное отделение АЮР.

Помощь в защите ему оказал член исполкома Регионального отделения АЮР по Республике Калмыкия, кандидат юридических наук Баир Церенов. Апелляционная инстанция отменила решение и отказала в удовлетворении исковых требований чиновников. Верховный суд Калмыки согласился с доводами Баира Церенова о том, что житель города как арендатор прекратил использование земельного участка после окончания срока действия договора аренды. Следовательно, договор аренды не был возобновлен. Отсутствие акта о возврате объекта аренды по окончании срока договора аренды не является безусловным доказательством того, что арендатор продолжил пользоваться имуществом и договор аренды был возобновлен на неопределенный срок.

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