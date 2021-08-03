Энергетики увеличили полезный отпуск электроэнергии

В январе-июне 2021 года полезный отпуск электроэнергии в сеть в регионах присутствия "Россети Юг" составил 11,9 миллиарда кВтч. Это на 4,9 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Наибольший рост в сетях ростовского и астраханского филиалов компании: на 7 процентов (до 6,25 миллиарда кВтч) и 5,9 процента (до 1,4 миллиарда кВтч) соответственно.

Увеличение отпуска электроэнергии в зоне ответственности "Россети Юг" в первом полугодии 2021 года обусловлено постепенной отменой эпидемиологических ограничений из-за распространения коронавируса, а также продолжительной холодной зимой и жарким летом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.