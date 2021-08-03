Энергетики увеличили полезный отпуск электроэнергии

Новости

Маркетплейсы предложили собрать ребенка в школу за 2 тысячи рублей 11:23
Премьеру "Венома 2" перенесли, "Человек-паук 3" тоже под вопросом 11:21
На северо-западе Колумбии непривитым запретили выходить из дома 11:17
УАЗ начал продажи экономичных версий "Патриота" и "Пикапа" 11:16
Экс-главу УМВД Камчатки заподозрили в получении взятки в 2 млн рублей 11:11
В Москве школьница отравилась неизвестным веществом 11:08
Умер создатель "Андреевского флага" Геннадий Гуревич 11:05
Грузинский легкоатлет Абрамян сдал положительный допинг-тест на ОИ-2020 10:57
Жителей Екатеринбурга будут судить за кражу сахара на 66,8 млн рублей 10:48
"Лента" завершила сделку по покупке супермаркетов "Билла Россия" 10:45
Опубликована расширенная деловая программа ВЭФ 10:45
Лукашенко поздравил народного артиста России Николая Бурляева с 75-летием 10:33
Всех жителей Уханя экстренно проверят на COVID-19 10:21
Исследователи связали оценки в школе с готовностью вакцинироваться 10:06
Минцифры запустило мобильное приложение для подписания договоров онлайн 10:02
Lancet опубликовал новые исследования о постковидном синдроме 09:59
В Екатеринбурге сел пассажирский самолет с отказавшей гидравликой 09:55
Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина, убившего жену 09:27
Российскую БМП-3Ф сравнили с украинским БТР-4 09:22
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы 09:20
Модернизированные БМП-2М получила российская база в Таджикистане 09:13
Ученый оценил эффективность российских вакцин против "дельта"-штамма 09:09
Назван самый популярный возраст для брака 09:06
Валерия Гай Германика снимет сериал об оскорбленной женщине 09:00
Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз российским дипломатам 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 11:02

Энергетики увеличили полезный отпуск электроэнергии

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
В январе-июне 2021 года полезный отпуск электроэнергии в сеть в регионах присутствия "Россети Юг" составил 11,9 миллиарда кВтч. Это на 4,9 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Наибольший рост в сетях ростовского и астраханского филиалов компании: на 7 процентов (до 6,25 миллиарда кВтч) и 5,9 процента (до 1,4 миллиарда кВтч) соответственно.

Энергетики получили в I полугодии 1,3 миллиарда рублей чистой прибыли

Увеличение отпуска электроэнергии в зоне ответственности "Россети Юг" в первом полугодии 2021 года обусловлено постепенной отменой эпидемиологических ограничений из-за распространения коронавируса, а также продолжительной холодной зимой и жарким летом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

Главное сегодня

Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий
Захарова оценила высказывание главы МИД Украины о "камнях с неба"